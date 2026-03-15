  3. Десетима от Льо Авър взеха точка от Лион, Тулуза надви Метц в трилър

Десетима от Льо Авър взеха точка от Лион, Тулуза надви Метц в трилър

  • 15 март 2026 | 21:15
Десетима от Льо Авър взеха точка от Лион, Тулуза надви Метц в трилър

Лион завърши 0:0 при гостуването си на скромния Льо Авър. Така отборът на Пауло Фонсека пропусна възможността да се изравни по точки с третия Марсилия. Първото полувреме на срещата завърши без голова, а още в 55-ата минута бе изгонен с червен картон Стефан Загаду от Льо Авър. Въпреки че Лион осъществи натиск, на практика почти не стигна до чисто положение, освен няколко разбърквания. Льо Авър дори имаше възможност да спечели трите точки след удар на Лоик Него. Домакините са на 14-о място с 27 точки.

В друг мач от кръга Тулуза победи драчатично Метц с 4:3, като победното попадение дойде в деветата минута на добавеното време. Мачът мина през обрати, като Арон Донум и Ян Гбоо изведоха "виолетовите" напред в резултата с 2:0, но Метц изравни още преди почивката чрез Натан Мбала и Кофи Куао. Гбоо вкара втория си гол за Тулуза в добавеното време на първата част за 3:2. Две минути преди края на редовното време Гиорги Абуашвили изравни за Метц. Когато домакините смятаха, че са спечелили точката, словакът Марио Сауер донесе победата на Тулуза с гол буквално в последните секунди. Така "виолетовите" са на 11-о място с 36 точки, а Метц остава на последен с 13.

Снимки: Imago

