  3. Ендрик измъкна Лион срещу Селта в последните минути, червен картон преобърна двубоя

Селта и Лион завършиха наравно 1:1 в първи мач от сблъсъка на двата тима от 1/8-финалите в Лига Европа. Хави Руеда (25’) откри за домакините в средата на първата част, но Ендрик (87’) успя да възстанови равенството в самия край на двубоя. От решаващо значение бе червеният картон на Борха Иглесиас в 55-ата минута, който остави испанците с човек по-малко за по-голямата част от второто полувреме.

Французите започнаха по-добре срещата, макар това да бе съчетано и с доста твърди физически единоборства. Те обаче бяха попарени в 25-ата минута, когато бърза атака на домакините завърши с прецизно подаване на Вилиот Сведберг към нахлуващия Хави Руеда, който откри резултата от непосредствена близост. Французите продължиха опитите си да задържат играта в противниковата половина и стигнаха до няколко опасни изстрела.

Ситуацията на терена се промени коренно десет минути след началото на втората част, когато Борха Иглесиас бе отстранен за удар с лакът в главата на противников футболист. С човек по-малко футболистите на Селта почти изцяло предадоха инициативата на противника, който трайно се настани около наказателното им поле. На няколко пъти Роман Яремчук и Ендрик застрашаваха Раду, докато в крайна сметка румънецът на капитулира в 87-ата минута след хубав фалцов удар от границата на пеналта и не особено сигурна намеса на вратаря, който позволи топката да премине под плонжа му.

В крайна сметка равенството оставя много интрига, а двата тима са готови да предложат нов крайно интересен сблъсък след седмица във Франция.

