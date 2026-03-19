ЦПВК на полуфинал срещу Левски

Тимът на ЦПВК стана последният полуфиналист в женската "Demax+" лига. Воденият от Евелина Цветанова отбор надделя като гост на Миньор (Перник) с 3:1 (26:24, 25:21, 19:25, 25:20) във втория двубой от 1/4-финалния плейоф между двата тима, игран тази вечер в зала "Борис Гюдеров".

Левски стана първия полуфиналист в женското първенство

Така "полицейският" отбор спечели плейофната серия с 2-0 победи и се класира за полуфиналите. Там ЦПВК ще спори с Левски София, който по-рано днес отстрани Драгоман на 1/4-финалите също след 2-0 успеха.

Полуфиналните плейофи по предварителна програма ще започнат на 5 април (неделя), като ще се играе до 3 победи от 5 мача.