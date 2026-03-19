  ЦПВК на полуфинал срещу Левски

ЦПВК на полуфинал срещу Левски

Тимът на ЦПВК стана последният полуфиналист в женската "Demax+" лига. Воденият от Евелина Цветанова отбор надделя като гост на Миньор (Перник) с 3:1 (26:24, 25:21, 19:25, 25:20) във втория двубой от 1/4-финалния плейоф между двата тима, игран тази вечер в зала "Борис Гюдеров".

Левски стана първия полуфиналист в женското първенство
Така "полицейският" отбор спечели плейофната серия с 2-0 победи и се класира за полуфиналите. Там ЦПВК ще спори с Левски София, който по-рано днес отстрани Драгоман на 1/4-финалите също след 2-0 успеха.

Полуфиналните плейофи по предварителна програма ще започнат на 5 април (неделя), като ще се играе до 3 победи от 5 мача.

Още от Волейбол

Християн Димитров и Самуил Вълчинов донесоха 16-а победа на Равена

Християн Димитров и Самуил Вълчинов донесоха 16-а победа на Равена

  • 19 март 2026 | 16:16
  • 556
  • 0
Мони Николов: Най-голямата ми мечта е да играя на Олимпийски игри

Мони Николов: Най-голямата ми мечта е да играя на Олимпийски игри

  • 19 март 2026 | 14:15
  • 11297
  • 9
Владо Николов: Влизам за дълъг мач в политиката, за да помогна на спорта в България

Владо Николов: Влизам за дълъг мач в политиката, за да помогна на спорта в България

  • 19 март 2026 | 09:30
  • 12120
  • 24
Алекс Николов: Резултатът е това, което има значение!

Алекс Николов: Резултатът е това, което има значение!

  • 19 март 2026 | 08:31
  • 4762
  • 0
Пропадна връщането в ЦСКА на бивш национал

Пропадна връщането в ЦСКА на бивш национал

  • 19 март 2026 | 08:17
  • 5451
  • 2
Жасмин Величков и Монца отпаднаха от Перуджа, но продължават борбата за 5-о място

Жасмин Величков и Монца отпаднаха от Перуджа, но продължават борбата за 5-о място

  • 19 март 2026 | 00:21
  • 2434
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

  • 19 март 2026 | 19:53
  • 32856
  • 251
Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

  • 19 март 2026 | 18:09
  • 18021
  • 12
Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

  • 19 март 2026 | 19:33
  • 7181
  • 22
Играят се ранните реванши в Лига Европа

Играят се ранните реванши в Лига Европа

  • 19 март 2026 | 19:45
  • 13024
  • 0
Григор Димитров играе важен мач за ранкинга си в Маями

Григор Димитров играе важен мач за ранкинга си в Маями

  • 19 март 2026 | 21:12
  • 5681
  • 0
Апоел гази Виртус Болоня в "Арена София"

Апоел гази Виртус Болоня в "Арена София"

  • 19 март 2026 | 21:05
  • 1744
  • 0