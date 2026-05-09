ЦСКА срещу Левски в спора за титлата при юношите U20

"Вечно" дерби ще бъде "черешката на тортата" във финалния турнир от държавното първенство на България за юноши до 20 години. Отборите на ЦСКА и Левски София ще се изправят един срещу друг в спор за шампионската титла в тази възраст.

Двубоят е утре (10 май) от 15,00 часа в столичната зала "Христо Ботев". Съставите на ВАСК и Славия пък ще играят в малкия финал, като ще се борят за бронзовите отличия. Този мач е от 13,00 часа.

До този развой се стигна след изиграване на двата полуфинала днес. В първия полуфинал ЦСКА даде гейм, но надигра Славия с 3:1 (25:16, 20:25, 25:16, 25:22). Така "червените", които бяха лидер в редовния сезон на най-силната група А продължават възходящата си линия и ще се борят за златото. "Белите" ще се борят за бронза. Така Славия запазва позиции сред най-добрите клубове у нас при юношите до 20 години, след като през миналия сезон бе със сребърни медали, а сега отново ще се стремят към отличие и място на почетната стълбица.

Вторият полуфинал бе в три гейма и нямаше интрига. Левски София надигра категорично ВАСК с 3:0 (25:15, 25:16, 25:20). С това "сините" правят възходяща крачка, след като през миналия сезон завършиха на четвърто място в класирането. Съставът на ВАСК, който ще се бори за бронза със Славия, също прави възходяща крачка за тази възраст, като ще има присъствие в Топ 4.

През днешния ден се изиграха и мачовете за разпределение на 5/8-о място в крайното класиране. Отборът на Софийски университет записа най-доброто си постижение досега във финален турнир за юноши до 20 години. Тимът, воден от Кристиян Киряков, победи Пирин (Разлог) с 3:0 и завоюва 5-ата позиция в крайното класиране. Пирин завършва шести. В спора за седмото място Добруджа 07 (Добрич) се наложи над Раковски 1964 (Севлиево) с 3:0. Така добруджанци приключват на седма позиция, а дебютантите от Севлиево оформят финалната осмица на България.