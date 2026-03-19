Левски стана първия полуфиналист в женското първенство

Отборът на Левски София стана първия полуфиналист в женската "Demax+" лига. Състезателките на треньора Денислав Димитров биха категорично като гости Драгоман с 3:0 (25:16, 25:21, 25:13) във втората среща от 1/4-финалния плейоф между двата тима, играна тази вечер.

По този начин "сините" спечелиха плейофната серия с 2-0 победи и се класираха за полуфиналите. Там Левски очаква победителя от двойката между ЦПВК и Миньор (Перник).

Полуфиналните плейофи по предварителна програма ще започнат на 5 април (неделя), като ще се играе до 3 победи от 5 мача.

В първата част момичета на Левски пречупиха съперника след 13:13 за крайното 25:16. Вторият гейм бе най-равностоен, но в края му "сините" направиха необходимото да го затворят с 25:21. В третия доминираха изцяло. Развоят на мача позволи на Денислав Димитров да даде шанс за изява на почти всички свои състезателки.

Най-резултатна за победата на Левски бе Елена Коларова с 11 точки (2 блока). С 10 (4 аса, 1 блок) се отчете Мария Златанова. По 9 точки записаха Габриела Жекова и Иванина Малинова (2 аса, 4 блока).