"Плажните лъвове" на България без победа в първия ден на Лигата на нациите

Волейболистите от националния отбор на България за мъже по плажен волейбол не успяха да запишат победа и започнаха с 4 загуби на турнира в Група В от Лигата на нациите в Протарас (Кипър).

В първите си два мача България падна от силния тим на Полша. Първо втората ни двойка Александър Цанев и Борис Георгиев отстъпиха много драматично на Алан Робак & Игор Глишчински с 1:2 (13:21, 21:12, 19:21). След това най-добрата ни двойка в момента Димитър Механджийски и Димитър Калчев падна от Миколай Качмарек & Витолд Витковски с 0:2 (20:22, 20:22).

По-късно днес следобед България загуби на два пъти от Израел. Цанев & Георгиев поведоха, но в крайна сметка допуснаха обрат и отстъпиха на Омер Гозлан и Янай Фишер с 1:2 (24:22, 18:21, 9:15). Механджийски и Калчев пък загубиха от Тамир Хершко и Давид Ланчано също с 1:2 (21:12, 18:25, 15:17).

По този начин България загуби шансовете си да играе на финалите на Лигата на нациите в Будапеща (Унгария), за които ще се класира само победителят в турнира. Утре (10 май) "плажните лъвове" ще изиграят и последните си два мача срещу домакините от Кипър.

