Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Време е за кулминацията на "Герена"! 17 години по-късно играчите на Левски отново вдигат шампионската купа
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Николай Къртев и Монпелие станаха шампиони във Франция

Николай Къртев и Монпелие станаха шампиони във Франция

  • 9 май 2026 | 21:36
  • 78
  • 0
Николай Къртев и Монпелие станаха шампиони във Франция

Николай Къртев и неговият Монпелие станаха шампиони във френската Marmara SpikeLigue.

Монпелие победи у дома Стад Поатие с категоричното 3:0 (25:15, 25:17, 25:20) във втората финална среща, играна снощи пред над 2700 зрители в зала "Шабан Делмас".

Така Монпелие спечели титлата на Франция отново след 2022-а година и общо за 9-и път в историята си.

Николай Къртев бе в групата на Монпелие, но пак не влезе в игра.

Най-полезни за новите шампиони станаха Есекиел Паласиос (3 блока и 1 ас) и Никола Льо Гоф (4 блока) с по 12 точки за победата.

За тима на Поатие Тома Пужол завърши със скромните 9 точки.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Алекс Николов ще играе за иранския Фулад Сирджан

Алекс Николов ще играе за иранския Фулад Сирджан

  • 9 май 2026 | 15:39
  • 16399
  • 15
България с две двойки на Купата на нациите по плажен волейбол за жени

България с две двойки на Купата на нациите по плажен волейбол за жени

  • 9 май 2026 | 10:29
  • 1282
  • 0
Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!

Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!

  • 9 май 2026 | 08:22
  • 25842
  • 29
Скримов стана официална част от откриването на волейболен турнир за таланти

Скримов стана официална част от откриването на волейболен турнир за таланти

  • 9 май 2026 | 03:04
  • 1333
  • 0
Левски се разделя с Юлиан Вайзиг

Левски се разделя с Юлиан Вайзиг

  • 8 май 2026 | 16:29
  • 1871
  • 2
Иван Станев: Всичко, което постигнахме, е резултат от общите усилия

Иван Станев: Всичко, което постигнахме, е резултат от общите усилия

  • 7 май 2026 | 21:50
  • 1499
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

  • 9 май 2026 | 20:57
  • 105759
  • 622
Веласкес: Много съм ядосан, но ще пробвам да се зарадвам

Веласкес: Много съм ядосан, но ще пробвам да се зарадвам

  • 9 май 2026 | 21:10
  • 4141
  • 8
Феърплей: Лудогорец направи шпалир на Левски

Феърплей: Лудогорец направи шпалир на Левски

  • 9 май 2026 | 18:58
  • 15055
  • 24
С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

  • 9 май 2026 | 18:24
  • 35305
  • 105
Манчестър Сити срази Брентфорд и се надява на грешка на Арсенал

Манчестър Сити срази Брентфорд и се надява на грешка на Арсенал

  • 9 май 2026 | 21:24
  • 9154
  • 22
Продължение реши трилъра между Балкан и Черно море Тича в Ботевград, мачът на косъм от прекратяване

Продължение реши трилъра между Балкан и Черно море Тича в Ботевград, мачът на косъм от прекратяване

  • 9 май 2026 | 21:43
  • 6151
  • 8