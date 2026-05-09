Николай Къртев и Монпелие станаха шампиони във Франция

Николай Къртев и неговият Монпелие станаха шампиони във френската Marmara SpikeLigue.

Монпелие победи у дома Стад Поатие с категоричното 3:0 (25:15, 25:17, 25:20) във втората финална среща, играна снощи пред над 2700 зрители в зала "Шабан Делмас".

Така Монпелие спечели титлата на Франция отново след 2022-а година и общо за 9-и път в историята си.

Николай Къртев бе в групата на Монпелие, но пак не влезе в игра.

Най-полезни за новите шампиони станаха Есекиел Паласиос (3 блока и 1 ас) и Никола Льо Гоф (4 блока) с по 12 точки за победата.

За тима на Поатие Тома Пужол завърши със скромните 9 точки.