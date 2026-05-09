Николай Колев и ПАОК останаха със среброто в Гърция

Българският волейболист Николай Колев и неговият ПАОК (Солун) останаха със сребърните медали във ВолейЛигата на Гърция. Колев и компания се бориха, но отстъпиха у дома на Панатинайкос (Атина) с 1:3 (22:25, 34:32, 24:26, 20:25) в мач №4 от финалната серия, игран тази вечер пред близо 3700 зрители.

По този начин ПАОК загуби финалната серия с 1-3 победи и завърши със среброто в първенството, което се случва за първи път след 2023-а година.

От друга страна Панатинайкос защити титлата си и стана шампион на Гърция за 22-и път в историята си.

Николай Колев игра стабилно цял мач и записа 7 точки (2 блока и 45% ефективност в атака - +4).

Най-резултатен за ПАОК бе отново Фернандо Рамос Ернандес с 25 точки (1 блок, 2 аса и 50% ефективност в атака - +7), а Урош Ковачевич реализира 17 точки (3 блока и 42% ефективност в атака и 48% позитивно посрещане), но и това не беше достатъчно за успеха.

За новите-стари шампиони от Панатинайкос Расмус Нилсен заби страхотните 30 точки (4 блока, 4 аса и 54% ефективност в атака - +12), а Дмитро Янчук добави още 25 точки (1 блок, 4 аса, 61% ефективност в атака и 57% позитивно посрещане - +16) за победата.