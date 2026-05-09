Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Време е за кулминацията на "Герена"! 17 години по-късно играчите на Левски отново вдигат шампионската купа
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Николай Колев и ПАОК останаха със среброто в Гърция

Николай Колев и ПАОК останаха със среброто в Гърция

  • 9 май 2026 | 20:41
  • 418
  • 0
Николай Колев и ПАОК останаха със среброто в Гърция

Българският волейболист Николай Колев и неговият ПАОК (Солун) останаха със сребърните медали във ВолейЛигата на Гърция. Колев и компания се бориха, но отстъпиха у дома на Панатинайкос (Атина) с 1:3 (22:25, 34:32, 24:26, 20:25) в мач №4 от финалната серия, игран тази вечер пред близо 3700 зрители.

По този начин ПАОК загуби финалната серия с 1-3 победи и завърши със среброто в първенството, което се случва за първи път след 2023-а година.

От друга страна Панатинайкос защити титлата си и стана шампион на Гърция за 22-и път в историята си.

Николай Колев игра стабилно цял мач и записа 7 точки (2 блока и 45% ефективност в атака - +4).

Най-резултатен за ПАОК бе отново Фернандо Рамос Ернандес с 25 точки (1 блок, 2 аса и 50% ефективност в атака - +7), а Урош Ковачевич реализира 17 точки (3 блока и 42% ефективност в атака и 48% позитивно посрещане), но и това не беше достатъчно за успеха.

За новите-стари шампиони от Панатинайкос Расмус Нилсен заби страхотните 30 точки (4 блока, 4 аса и 54% ефективност в атака - +12), а Дмитро Янчук добави още 25 точки (1 блок, 4 аса, 61% ефективност в атака и 57% позитивно посрещане - +16) за победата.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Алекс Николов ще играе за иранския Фулад Сирджан

Алекс Николов ще играе за иранския Фулад Сирджан

  • 9 май 2026 | 15:39
  • 16386
  • 15
България с две двойки на Купата на нациите по плажен волейбол за жени

България с две двойки на Купата на нациите по плажен волейбол за жени

  • 9 май 2026 | 10:29
  • 1281
  • 0
Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!

Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!

  • 9 май 2026 | 08:22
  • 25840
  • 29
Скримов стана официална част от откриването на волейболен турнир за таланти

Скримов стана официална част от откриването на волейболен турнир за таланти

  • 9 май 2026 | 03:04
  • 1333
  • 0
Левски се разделя с Юлиан Вайзиг

Левски се разделя с Юлиан Вайзиг

  • 8 май 2026 | 16:29
  • 1871
  • 2
Иван Станев: Всичко, което постигнахме, е резултат от общите усилия

Иван Станев: Всичко, което постигнахме, е резултат от общите усилия

  • 7 май 2026 | 21:50
  • 1499
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

  • 9 май 2026 | 20:57
  • 105525
  • 622
Веласкес: Много съм ядосан, но ще пробвам да се зарадвам

Веласкес: Много съм ядосан, но ще пробвам да се зарадвам

  • 9 май 2026 | 21:10
  • 4061
  • 8
Феърплей: Лудогорец направи шпалир на Левски

Феърплей: Лудогорец направи шпалир на Левски

  • 9 май 2026 | 18:58
  • 15010
  • 24
С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

  • 9 май 2026 | 18:24
  • 35249
  • 105
Манчестър Сити срази Брентфорд и се надява на грешка на Арсенал

Манчестър Сити срази Брентфорд и се надява на грешка на Арсенал

  • 9 май 2026 | 21:24
  • 9020
  • 22
Продължение реши трилъра между Балкан и Черно море Тича в Ботевград, мачът на косъм от прекратяване

Продължение реши трилъра между Балкан и Черно море Тича в Ботевград, мачът на косъм от прекратяване

  • 9 май 2026 | 21:43
  • 6083
  • 8