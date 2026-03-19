ЦСКА на полуфинал след втора победа над Марица 2022

Волейболистките на ЦСКА се класираха за полуфиналите на женската "Demax+" лига. Момичетата на Юлия Иванова биха категорично като гости Марица 2022 (Пловдив) с 3:0 (25:16, 25:21, 25:7) във втория мач от 1/4-финалната серия помежду им, игран тази вечер в зала "Строител".

Марица елиминира Славия и е на полуфинал срещу ЦСКА

Така "червените" спечелиха плейофната серия с 2-0 победи и продължават напред към полуфиналите. Там ЦСКА ще играе с действащият шампион Марица, който без проблеми елиминира Славия на 1/4-финалите също след 2-0 успеха. Полуфиналните плейофи по предварителна програма ще започнат на 5 април (неделя), като ще се играе до 3 победи от 5 мача.

Подобно на първата среща между двата отбора, така и днес волейболистките на ЦСКА подходиха много отговорно и нито за момент не позволиха отпускане. Те стояха солидно на полето, с добро посрещане, силна атака и минимален брой грешки. Всичко това доведе и до логичния изход.