Марица елиминира Славия и е на полуфинал срещу ЦСКА

  • 19 март 2026 | 19:38
Марица елиминира Славия и е на полуфинал срещу ЦСКА

Защитаващият титлата си отбор на Марица (Пловдив) продължава успешния си ход в плейофите на женската "Demax+" лига, след като се класира за полуфиналите. "Жълто-сините" спечелиха убедително с 3:0 (25:12, 25:8, 25:12) и втория си двубой от 1/4-финалния сблъсък със Славия, игран тази вечер.

Така пловдичанки затвориха серията с 2-0 победи. В полуфиналите маричанки ще се изправят срещу отбора на ЦСКА, който в 1/4-финалите елиминира втория състав на шампионките - Марица 2022, също с 2-0 победи. Полуфиналните плейофи по предварителна програма ще започнат на 5 април (неделя), като ще се играе до 3 победи от 5 мача.

В зала "Панайот Пондалов" възпитаничките на старши треньора Ахметджан Ершимшек имаха пълно превъзходство на полето и в нито една от трите части не позволиха на съперника да мине границата на 15 спечелени точки. В първата маричанки рано установиха контрол върху развоя на събитията и се възползваха от силния си начален удар, за да вземат преднина от 12:4, която увеличиха до 19:10. След 21:12 пък шампионките направиха силна серия на сервис на Лора Славчева и геймът завърши с атака на Ванеса Агбортаби за 25:12. Във втория пловдивчанки бяха още по-категорични. Те натрупаха аванс от 13:7 и след това дадоха само още точка на отбора на Славия до края – 25:8. В третата част Марица не изпусна инициативата и рано реши изхода от гейма, след като стартира със серия от 15:2. В крайна сметка "жълто-сините" затвориха мача с 25:12.

Най-резултатна за победата на шампионките бе Ива Дудова с 18 точки, Цветелина Петрова реализира 11, а Кая Николова и Ванеса Агбортаби добавиха по 10 точки за успеха.

Християн Димитров и Самуил Вълчинов донесоха 16-а победа на Равена

Християн Димитров и Самуил Вълчинов донесоха 16-а победа на Равена

Мони Николов: Най-голямата ми мечта е да играя на Олимпийски игри

Владо Николов: Влизам за дълъг мач в политиката, за да помогна на спорта в България

Алекс Николов: Резултатът е това, което има значение!

Пропадна връщането в ЦСКА на бивш национал

Жасмин Величков и Монца отпаднаха от Перуджа, но продължават борбата за 5-о място

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

Играят се реваншите в Лига Европа, Фрайбург първи стигна до гол

Григор Димитров излиза на корта след края на мача на Винъс Уилямс

Очаквайте на живо: Апоел - Виртус Болоня в "Арена София"

