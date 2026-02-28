ВАР с разширени правомощия и нови правила за Световното първенство

Системата за видеоповторения (ВАР) ще може да се намесва при отсъждане на корнери и втори жълти картони по време на Световното първенство това лято. Очаква се обаче Висшата лига на Англия да не приеме правилото за преразглеждане на неправилно отсъдени ъглови удари. Въвеждат се и мерки за справяне със загубата на темпо в мачовете и намаляване на бавенето на играта. Те включват нови времеви ограничения с обратно броене при изпълнение на аут, тъч и при извършване на смени.

Предложенията бяха одобрени от Международния борд на футболните асоциации по време на годишната му среща в Уелс в събота. Промените ще влязат в сила от 1 юни и ще важат за сезон 2026-27.

Обсъждат още важни промени в правилата на футбола

От борда също така дадоха съгласие за допълнителни тестове на потенциални промени в правилото за засада и за консултации относно мерки срещу играчи, които покриват устата си при конфронтация със съперници.

Това решение идва, след като Джанлука Престиани от Бенфика беше обвинен в расистка обида към Винисиус Жуниор, докато е покривал устата си с фланелката. Аржентинецът, който отрича обвинението, беше временно наказан от УЕФА. Бордът ще проведе и тестове за намиране на начини за спиране на „тактическите прекъсвания“, предизвикани от оказване на медицинска помощ на вратари на терена.

Световната футболна централа ФИФА силно подкрепя разширяването на правомощията на ВАР, когато системата може бързо да коригира очевидно грешни решения. Много първенства обаче заявиха, че мерки, които биха могли да увеличат забавянията, няма да бъдат приемливи, като това важи с особена сила за корнерите.

ФИФА настояваше за преразглеждане на ъгловите удари на Световното първенство и се аргументира силно в полза на това. Тъй като лигите се противопоставиха, правилото ще бъде с незадължителен характер. Не се очаква Висшата лига да го приеме, а УЕФА също е против. Италианската Серия А обаче вероятно ще го въведе.

По-голяма подкрепа получи идеята ВАР да може да се намесва при неправилно показани втори жълти картони. При показателен инцидент по-рано този месец защитникът на Ювентус Пиер Калулу беше изгонен за втори жълт картон, след като Алесандро Бастони от Интер падна на земята при минимален контакт. Шефът на съдиите Джанлука Роки заяви, че „много съжалява“ за решението, което е било „очевидно грешно“ и „ВАР не можеше да бъде използван за коригирането му“.

Ifab одобри също така ВАР да може да се намесва, ако жълт картон е очевидно показан на грешен играч. Например, ако футболист е санкциониран за игра с ръка, но топката всъщност е докоснала ръката на противника, това ще може да бъде коригирано.

Обратно броене за аут, тъч и смени

Редица мерки за борба с „нарушаването на темпото“ и „загубата на време“ също бяха одобрени. След успеха на осемсекундното ограничение за вратарите да освободят топката, когато е в ръцете им, вече ще се прилага обратно броене и за играчите, изпълняващи аут и тъч. Ако играч се забави твърде дълго, притежанието на топката ще премине към противника. Това означава, че един аут може да се превърне в корнер, а тъчът ще бъде отсъден за другия отбор.

Други две правила бяха добавени след успешни тестове в Мейджър Лийг Сокър (MLS) през последните сезони. Сменен играч трябва да напусне терена в рамките на 10 секунди. Ако не го направи, неговият заместник няма да може да влезе веднага. Отборът му ще трябва да играе с човек по-малко за поне 60 секунди и до следващото излизане на топката от игра.

Играчите, които напускат терена поради контузия, също ще трябва да останат извън игра за по-дълъг период – една минута, което е двойно повече от 30-секундното правило във Висшата лига. ФИФА беше тествала две минути по време на Арабската купа, но първенствата изразиха притеснения относно непредвидени последици, като например отборът да допусне гол, докато контузеният играч е извън терена.

Ще има изключения, включително когато противников играч е получил картон, ако се прави смяна или ако контузеният играч трябва да изпълни дузпа. Правилото няма да важи за вратарите.

Предложение за изваждане на полеви играч от игра е било предложено, но впоследствие отхвърлено. Смята се, че подобна мярка може да накара контузен вратар да не потърси медицинска помощ от страх да не навреди на отбора си. Ifab реши, че трябва да се проведат тестове, за да се оцени по-добре проблемът и да се предложат варианти за възпиращи мерки.

Нови критерии за червени картони

Въведена е и промяна в правилото, касаещо лишаването на противник от очевидна голова възможност. Към момента защитник може да бъде изгонен само ако фаулираният играч е сам срещу вратаря. Сега обаче обхватът на правилото се разширява, за да включи и съотборници на атакуващия футболист. Към критериите за отсъждане е добавена формулировката „местоположение и брой на атакуващите играчи“. Очаква се това да се прилага в ситуации, когато отбор е на бърза контраатака. Възможно е фаулираният играч да няма шанс да отбележи, но ако е можел да подаде на съотборник в голова позиция, това вече може да се счита за „Dogso“ от следващия сезон.

Играч, който извърши нарушение от този тип, но бъде даден авантаж и падне гол, вече няма да получава жълт картон. Освен това, към правилника са добавени и насоките „само капитанът“ (които указват кой може да разговаря със съдията) и разяснението за наказателен удар тип „двойно докосване“.

Направена е и промяна, която позволява на играчите да покриват с лепенка бижута, ако те не могат да бъдат свалени от тялото.

Идеята на Венгер за засадата ще бъде тествана

След шест години голямата идея на Венгер за промяна на правилото за засада най-накрая ще бъде изпробвана. Преди последната среща на Ifab през януари изглеждаше, че предложението ще бъде отхвърлено. Тогава обаче канадската Висша лига се предложи да го тества. Венгер, който е ръководител на отдела за глобално футболно развитие на Fifa от 2019 г., предлага да има пълно разстояние между нападателя и предпоследния играч на противниковия отбор – на практика последния защитник, предвид обичайната позиция на вратаря. Критиците изразяват опасения, че така наречената „засада на светлия ден“ би дала твърде голямо предимство на атакуващия отбор. Резултатите от експеримента ще бъдат представени на Ifab в края на годината. Съществува възможност правилото да бъде променено в световен мащаб за европейския сезон 2027-28. Въпреки това изглежда по-вероятно Ifab да поиска по-обширни тестове, особено като се има предвид, че в канадското първенство няма ВАР.