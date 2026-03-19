Мони Николов със 7 точки, Локомотив обърна Кузбас в благотворителен мач

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият отбор Локомотив (Новосибирск) обърнаха и биха Кузбас (Кемерово) с 3:1 (20:25, 28:26, 25:20, 25:15) в благотворителния мач, посветен на борбата с детската онкология. Срещата в "Локомотив Арена" имаше специален емоционален заряд, защото бе организирана съвместно с фондация "Защити живот", а приходите от билетите бяха насочени в подкрепа на деца с онкологични заболявания.

Мачът беше много полезен за тима на Пламен Константинов преди началото на 1/4-финалните плейофи в руската Суперлига другата седмица. Там "железничарите" очакват победителя от допълнителния плейоф между 5-ия Белогорие (Белгород) и 12-ия Динамо-Урал (Уфа). Самите 1/4-финални плейофи ще стартират на 24 март (вторник).

Мони Николов: Най-голямата ми мечта е да играя на Олимпийски игри

Симеон Николов, който изплаши съотборниците си в мача от последния кръг на редовния сезон, се представи силно и завърши със 7 точки в мача (3 блока, 1 ас и 60% ефективност в атака - +2) и получи за играта си оценка 6.9.

Най-полезен за Локомотив стана Иля Казаченков с 14 точки, докато Раджабдибир Шахбанмирзаев и Фьодор Воронков завършиха с 12 и 11 точки за победата.

За тима на Кузбас единственият с двуцифров актив беше Егор Сиденко с 18 точки.