Колев и Георгиев слагат край на спора на MAX FIGHT 64

Столичната спортен комплекс „Г. С.Раковски“ ще се превърна в арена на една дългочакана трилогия на четвърти април – Калоян Колев срещу Камен Геориев.

Колев срещу Георгиев ще е не просто спор за титлата в категория до 93 килограма, а кулминацията на съперничество, което продължава с години и отказва да намери своя окончателен край. Първата среща между двамата бе спечелена от Колев с единодушно съдийско решение, след като той наложи доминация на земя и контролираше темпото с множество събаряния. Реваншът не закъсня – и донесе още повече напрежение. През 2019 г. в Благоевград вторият двубой завърши с равенство – резултат, който и до днес остава спорен. След последния гонг и двамата бойци изразиха категорично несъгласие с решението на съдиите, като всеки настояваше, че именно той е истинският победител.

„Очаквам да стане наистина добра среща! Сигурен съм, че ще се раздадем и двамата и заради историята ни от предишните ни мачове вярвам, че никой няма да отстъпи. Срещата ще е като на война. Подготовката ми върви по план. Без контузии и болежки. Благодаря на момчетата,които са до мен за всеки един бой“, обяви Калоян Колев за организаторите от MAX FIGHT преди предстоящия сблъсък.

„Скоро българското ММА общество не е наблюдавало истински ММА. На 04.04.2026 г. това ще се случи! От 3 години не съм участвал на ММА формат и на MAXFIGHT 64 в гр.София излизам да се забавлявам! Подготовката ми върви на пълни обороти, в нея участват всички от "Боен клуб България"- както опитните бойци, така и младите ни надежди. Всички се раздават на предела на силите си“, добави по-опитният Камен Георгиев.

Представители на някои от най-добрите бойни школи в България се качват на ринга на MAX FIGHT 64

Георгиев прави завръщане след почти 3-годишна пауза. Последният му двубой бе през юли 2023, когато отстъпи със съдийско решение срещу Павел Милев.

„На моя страна са опита и прецизността, но най-вече излизам за усещането, което неможе да се купи с пари“, казва Георгиев, който е сред водещите ни треньори и международен съдия с FICW лиценз клас „А“ по Комбат рестлинг.

Третият двубой не е просто на статистика или титли. Това е лична развръзка. И двамата бойци влизат в клетката не защото трябва, а защото знаят, че историята им не може да приключи с равенство.

„Ще победя с пълна доминация на ринга и ще се опитам да приключим преди последния гонг“, заканва се Колев.