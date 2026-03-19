Италия трепери за Тонали

Халфът на Нюкасъл Сандро Тонали получи контузия вчера по време на мача с Барселона. Той бе заменен през второто полувреме със съмнения за мускулна травма.
Днес Тонали ще мина на ядрено-магнитен резонанс, след което ще се разбере колко е сериозна контузията. Около ситуацията има сериозни притеснения в Италия, тъй като играчът е под въпрос за плейофите за Световното първенство през лятото. “Адзурите” приемат Северна Ирландия в Бергамо на 26 март, а Тонали е един от най-важните играча в тима на Дженаро Гатузо.