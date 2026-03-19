Дуганджич избрал Левски пред клуб от Индонезия

Нападателят Марко Дуганджич, който е най-скорошното попълнение на Левски е имал предложение и от Индонезия. То е било от страна на елитния Персиб Бандунг, но желанието на хърватина е било да продължи кариерата си в Европа.

Интересното е, че в този клуб играе бившия футболист на Монако и ПСЖ Левин Курзава. 31-годишният нападател подписа договор със "сините" в началото на март, като вече дебютира отбора от стадион "Георги Аспарухов". Това се случи при победата с 1:0 над Берое в Стара Загора, когато се появи на терена 87-ата минута на мястото на Хуан Переа.

Преди да премине на "Герена" Дуганджич е имал предложения още от румънския Ботошани, хърватския Осиек и босненския Сараево, но в крайна сметка предпочете да заиграе в Левски. До момента в кариерата си атакуващият футболист е играл за Осиек, италианските Тернана и Матера, румънските Ботошани, ЧФР Клуж и Рапид Букурещ, руския Сочи, саудитския Ал Таи и корейския ФК Сеул. В последния тим играе с бившия футболист на Манчестър Юнайтед Джеси Лингард, който го поздрави при преминаването му при "сините".