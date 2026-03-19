Дуганджич избрал Левски пред клуб от Индонезия

Нападателят Марко Дуганджич, който е най-скорошното попълнение на Левски е имал предложение и от Индонезия. То е било от страна на елитния Персиб Бандунг, но желанието на хърватина е било да продължи кариерата си в Европа. 

Интересното е, че в този клуб играе бившия футболист на Монако и ПСЖ Левин Курзава. 31-годишният нападател подписа договор със "сините" в началото на март, като вече дебютира отбора от стадион "Георги Аспарухов". Това се случи при победата с 1:0 над Берое в Стара Загора, когато се появи на терена 87-ата минута на мястото на Хуан Переа.

Преди да премине на "Герена" Дуганджич е имал предложения още от румънския Ботошани, хърватския Осиек и босненския Сараево, но в крайна сметка предпочете да заиграе в Левски. До момента в кариерата си атакуващият футболист е играл за Осиек, италианските Тернана и Матера, румънските Ботошани, ЧФР Клуж и Рапид Букурещ, руския Сочи, саудитския Ал Таи и корейския ФК Сеул. В последния тим играе с бившия футболист на Манчестър Юнайтед Джеси Лингард, който го поздрави при преминаването му при "сините".

Още от БГ Футбол

Рилци не стигна до Разград

Рилци не стигна до Разград

  • 18 март 2026 | 21:17
  • 2167
  • 0
Бивш шеф на ЦСКА: Лудогорец показа как "хапе", девет точки могат да бъдат стопени

Бивш шеф на ЦСКА: Лудогорец показа как "хапе", девет точки могат да бъдат стопени

  • 18 март 2026 | 20:50
  • 2615
  • 12
Стипич с първи европейски отбор след краха с ЦСКА

Стипич с първи европейски отбор след краха с ЦСКА

  • 18 март 2026 | 20:32
  • 6111
  • 8
Без победител в Шумен

Без победител в Шумен

  • 18 март 2026 | 19:54
  • 3074
  • 4
Илиан: Левски води заслужено, Пламен Илиев си тръгна без да си кажем "довиждане"

Илиан: Левски води заслужено, Пламен Илиев си тръгна без да си кажем "довиждане"

  • 18 март 2026 | 19:48
  • 70681
  • 43
Ботев (Нови пазар) победи Спартак II (Варна)

Ботев (Нови пазар) победи Спартак II (Варна)

  • 18 март 2026 | 18:15
  • 1235
  • 2
Министърът на спорта Димитър Илиев е “Гостът на Sportal.bg”

Министърът на спорта Димитър Илиев е “Гостът на Sportal.bg”

  • 19 март 2026 | 10:18
  • 740
  • 0
Пламен Илиев загатна защо напусна Черно море дни преди мача с Левски

Пламен Илиев загатна защо напусна Черно море дни преди мача с Левски

  • 19 март 2026 | 10:31
  • 1262
  • 0
Лудогорец няма право на грешка във Варна

Лудогорец няма право на грешка във Варна

  • 19 март 2026 | 07:50
  • 4873
  • 45
Кои ще бъдат всички четвъртфиналисти в Лига Европа?

Кои ще бъдат всички четвъртфиналисти в Лига Европа?

  • 19 март 2026 | 08:19
  • 3736
  • 0
Ливърпул си отмъсти на Галатасарай и ще търси реванш срещу ПСЖ

Ливърпул си отмъсти на Галатасарай и ще търси реванш срещу ПСЖ

  • 18 март 2026 | 23:57
  • 68949
  • 82
“Камп Ноу” полудя: Барселона смачка Нюкасъл по изключителен начин

“Камп Ноу” полудя: Барселона смачка Нюкасъл по изключителен начин

  • 18 март 2026 | 21:40
  • 86769
  • 362