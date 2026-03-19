Българските състезателки са напълно готови за Световната купа по художествена гимнастика в София

Абсолютната европейска шампионка и световна вицешампионка в многобоя Стилияна Николова, Ева Брезалиева и ансамбълът са жени са подготвени и с нетърпение очакват участието си на Световна купа по художествена гимнастика, която ще се проведе от 28 до 30 март в “Арена 8888” в София. Това заяви на пресконференция Бранимира Маркова, селекционер на националния отбор жени индивидуално.

В тренировъчната "Арена 8888" днес Николова показа пред медиите съчетанието си с лента, Брезалиева - с бухалки, а ансамбълът - с пет топки.

"Стилияна и Ева с нетърпение и с много вълнение очакват първия си старт за сезона. Световната купа в София е много специално за нас състезание, участието пред родна публика дава своята тежест и отговорност. Ние работим върху това да тушираме емоциите и да ги превърнем в мотивация, а не в напрежение. И двете момичета са в добра спортна форма, ще представят новата си програма. Стилияна, стратегически сме преценили, че съчетанията от миналия сезон, три от съчетанията ще останат същите, но има подобрение в тях и промени, и има нова композиция с обръч, която за първи път ще представи на състезание. Ева Брезилиева е с изцяло нова програма. Подготовката за момента върви по предварително изготвения план и смятам, че те са в добра форма. На международния турнир "София къп" при жените ще участват Анастасия Калева, Александра Шалуева, Яница Динева и Алекса Рашева", заяви Маркова.

"Стилияна и Ева ще участват на Световната купа в Баку. Предвидила съм Световната купа в Милано, Чалънжд купата в Клуж. Основното ни и най-главно състезание през тази година, искам да отбележа, че е Световното първенство във Франкфурт в август, което е първата квалификация за Олимпийските игри и, разбира се, Европейско първенство във Варна", добави тя.

Традиционно към Световната купа има голям интерес, тъй като е първа за новия сезон. Впечатление прави само отсъствието на олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев.

"Изключителен интерес има към Световната купа в София. 52 държави до момента са подали заявка, 22 ансамбъла и 92 индивидуални гимнастички. Ще се радваме, ако няма отказали се поради събитията в Близкия изток, защото има такива, например Сингапур, които не могат да пристигнат поради причината, че няма достатъчно полети. За първи път след позволението на Световната гимнастика ще участват Русия и Беларус като неутрални атлети - идват и с ансамбъл и с индивидуално. В индивидуалното идва една от най-големите им звезди в момента Мария Борисова, Беларус със своята прима Алина Гарнаско. Също така много силно участие от Италия с тяхната звезда Рафаели и участие от Украйна с Онофричук, т.е. конкуренцията ще бъде наистина много голяма при индивидуалното. В никакъв случай по-слаба при ансамблите, всички много силни отбори ще дойдат - световните шампионки Япония, Китай, Бразилия, Италия, Испания, така че наистина ще се наблюдава едно много силно и атрактивно състезание", заяви генералният секретар на БФХГ Росина Атанасова.

"За първи път тази година има експериментално подреждане на изпълненията на уредите, т.е. едната група ще играят топка и обръч, а другата - бухалки и лента. Това се прави предполагам с идея да не се играят в единия ден само двата уреда, да бъде по-разнообразно за публиката. Надявам се феновете на художествената гимнастика да бъдат в залата и да подкрепят както момичетата от ансамбъла, така и индивидуалистиките Ева Брезалиева и Стилияна Николова", добави тя.

Атанасова разкри, че експериментално съдийството ще протече с под ръководството на японската фирма "Сейко", т.е. ще се оценяват съчетанията директно от съдиите по време на изпълненията на състезателките.

По програма квалификациите в индивидуалната надпревара и при ансамблите ще се проведат на 28 и 29 март (събота и неделя), а финалите са насрочени за 30 март (понеделник).

Световната купа в София открива тазгодишната серия от четири турнира, включени във веригата, които ще служат като квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. Останалите надпревари ще се проведат в Ташкент (10-12 април), Баку (17-19 април) и Милано (10-12 юли). Същият формат ще бъде запазен и през следващата година.

Столицата ще приеме и международния турнир „София къп“, който ще се състои от 3 до 5 април в зала „София“ и ще включва състезания за девойки и за жени индивидуално и отборното класиране.

"Традиционно се радваме на много голямо участие на турнира - 29 държави, 52 участнички при жените, 40 отбора при девойките. При девойките състезанието ще бъде много силно, защото тази година имаме Европейско първенство. Най-силните ни конкурентки ще дойдат - Украйна, Италия, Израел. . . Израел пристигат още на 20 март за Купата, поне ще успеят да дойдат, знаете, че там условията са тежки, ще участват и на двата турнира засега, това е последната информация. Надявам се това да се превърне в добра контролна тренировка и за нашите девойки, които от началото на сезона са едни от фаворитите в света", заяви вицепрезидентът на БФХГ Невяна Владинова.

"Целият национален отбор девойки от 11 момичета ще участва, разпределени по отбори, защото такъв е форматът на състезанието. Ще бъде голяма битка, защото помежду им битката е голяма, имаме страхотни девойки и голяма конкуренция. Няколко от тях са абсолютно равнопоставени и наистина се отличават от всички, бих казала, в света. Така че се надяваме на една много силна година. Тя, наистина, започна така. Очакваме, естествено, златни медали, добри резултати, както на нашия турнир, така и на Европейското първенство. Имаме и от по-малките девойки също много добри деца, които се готвят за до година за световното си девойки", добави тя.

Старши треньорът на ансамбъла Весела Димитрова е направила две нови съчетания заради смяната на уредите - с пет топки и с два чифта бухалки/три обръча.

"Това ще бъдат и уредите на ансамбловите съчетания до края на Олимпийския цикъл. Това ще бъдат и уредите в Лос Анджелис 2028. Ние имаме две нови композиции, логично през смяната на уредите. Ансамбълът работи нормално", каза треньорката.