  3. Весела Димитрова за новите си съчетания: Ужасно много си ги харесвам!

Весела Димитрова за новите си съчетания: Ужасно много си ги харесвам!

  • 19 март 2026 | 14:39
Весела Димитрова за новите си съчетания: Ужасно много си ги харесвам!

Старши треньорът на националния ансамбъл по художествена гимнастика за жени Весела Димитрова заяви, че подготовката на отбора върви нормално и тя много харесва новите композиции, които е направила.

Рая Божилова, София Иванова, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова и Магдалена Вълкова показаха пред медиите днес съчетанието с пет топки, а другото е с два чифта бухалки и три обръча. Първото състезание за тима ще бъде Световната купа в София от 28 до 30 март.

Димитрова работи с разширен състав от 9-10 гимнастички, а здравословен проблем е имала завърналата се Маргарита Василева, което е претърпяла операция.

"Това са уредите от Токио 2020. Това ще бъдат и уредите на ансамбловото съчетание до края на Олимпийския цикъл. Това ще бъдат и уредите в Лос Анджелис 2028. Ние имаме две нови композиции, логично през смяната на уредите. Ансамбълът работи нормално. Не, не са два състава - готвим един състав с резерви. В София ще бъдат Емилия Обретенова, Магдалена Вълкова, Магдалина Миневска, София Иванова и Рая Божилова. Това са гимнастичките, които ще вземат участие в първата Световна купа", заяви Димитрова и разказа за новите съчетания.

"Бих казала, че са получиха едни много хубави съчетания с много висока трудност. Сигурна съм, че ще ги отработят момичетата, ще им трябва естествено време. Работим нормално.  Съчетанията са, според мен, понеже аз съм ги правила заедно с моите колежки, много си ги харесвам, много, много си ги харесвам, ужасно много си ги харесвам. Просто е въпрос на изпълнение да се харесат и от хората, но мисля, че момичетата постепенно започват да разбират за какво става въпрос и какви се изисква. Едното съчетание на топки е на класическа музика - Реквием на Верди, уникално произведение, класика. Класиката винаги е уникална. Другото съчетание - използвали сме саундтрак на една електронна игра в съчетание с Мистерията на българските гласове. Също много, много красива музика, направена, компилирана от чуждестранен композитор, който е написал също музиката за играта.  Много добра, много ритмична, подсилена с акценти от елементите. Наистина си харесвам съчетанията", добави тя.

"Музиката на Верди е уникална. Мен лично страшно много ми въздейства и мисля, че момичетата започват така да усещат. Плюс това, старая се да предизвикваме интерес и освен в чисто тренировъчния план, така и в исторически план, музика. Научихме доста за Верди, всички композитори писали музика в тази епоха", каза треньорката.

Ансамбълът ще пропусне Световната купа в Ташкент (Узбекистан).

"Няма да участваме на всички Световни купи. В Ташкент няма да участваме. Изключително сме притеснени за обстановката в световен план. Предвиди сме участия в Баку - на Световна и на Европейска купа. Лично аз изключително съжалявам и страдам, че светът е в това състояние в момента, тъй като спортистите страдат изключително. Всички имат затруднения с пътуването. Естествено има притеснение с това как ще участват в тази сложна обстановка, но ще се справим", допълни Весела Димитрова и коментира състоянието на Маргарита Василева.

"Маргарита Василева претърпява една операция, която не е свързана с контузия. Така имаше един доста сериозен проблем, който е вече отстранен. Тя тренира нормално, затова се наложи Миневска да влезе и в двете съчетания. Рая Божилова също се наложи да играе и във второто съчетание заради болестта на Маргарита, но вече всичко е нормално. Надявам се, че Маргарита ще вземе участие на Световната купа в Баку", завърши треньорката.

Боряна Калейн и Красимир Дунев ще бъдат лица на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

Наши гимнастички ще участват на турнири в Атина, Любляна и Марбея

Oлимпийската шампионка Даря Варфоломеев ще пропусне Световната купа по художествена гимнастика в София

Над 500 спортни кандидатури за “Нощ на звездите”

България с трима представители на Световната купа по спортна аеробика в Токио

Рекорден интерес към турнира "Нови звезди"

Министърът на спорта Димитър Илиев в "Гостът на Sportal.bg": Работим в много добра координация с Бербатов

Стоичков със силни думи и обещание за ЦСКА; новият спонсор: Дано проектът промени българския футбол

Мони Николов: Най-голямата ми мечта е да играя на Олимпийски игри

Пламен Илиев загатна защо напусна Черно море дни преди мача с Левски

Лудогорец няма право на грешка във Варна

Кои ще бъдат всички четвъртфиналисти в Лига Европа?

