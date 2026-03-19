Росина Атанасова: Експериментално съдийство ще бъде тествано за първи път по време на СК в София, обяви генералният секретар на БФХГ

Експериментално съдийство ще бъде тествано за първи път по време на Световната купа по художествена гимнастика в София, разкри генералният секретар на Българска федерация художествена гимнастика Росина Атанасова.

Идеята на Международната гимнастика е да се оценява в реално време, а задачата е поверена на японската компания "Сейко".

Надпреварата ще се проведе от 28 до 30 март в “Арена 8888” в София с участието на представителки от 52 държави.

"Ще има едно много сериозно присъствие от страна на Международната федерация. Ще присъства лично президентът Моринари Ватанабе, както тримата вицепрезидента и четирима членове на Техническия комитет, начело с президента Ноха Абу Шабана, тъй като експериментално съдийството ще протече под ръководството на японската фирма "Сейко", т.е. ще се оценяват съчетанията директно от съдиите по време на изпълненията на състезателките. Ние самите не сме докрай и много добре запознати как точно ще се случва това, така че ще бъдем първите на такъв голям форум, които ще видим каква и идеята и как точно това ще повлияе на съдийството", каза Атанасова.

"Идеята е и на Световното първенство във Франкфурт през месец август, което е първа квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028 да бъде също от японската фирма "Сейко". Така че това също ще бъде един много интересен и нов момент по време на Световната купа в София. За първи път ще работим със Сейко. Наистина нямам подробна информация точно как ще се случват нещата. Така че и за нас е новост и не мога да дам по-подробна информация по темата", добави тя.

Подобно съдийство в реално време вече е въведено във фигурното пързаляне.

"Всъщност идеята е това - да може веднага да се показват оценките, т.е. да се отчитат трудностите и изпълнението. Много по-сложно е при нас, защото твърде много фактори има, които трябва да бъдат оценени. За това ще ти бъде много интересно как това би се случило и силно се надяваме наистина да подобри обективността на съдийството в нашия спорт", завърши Росина Атанасова.