Очаквайте от 11:00: "Гостът на Sportal.bg" с министъра на спорта Димитър Илиев
  Добра и лоша новина за Хулио Веласкес

Добра и лоша новина за Хулио Веласкес

  • 19 март 2026 | 09:21
Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес научи добра и лоша новина няколко дни преди мача с Черно море. "Сините" приемат "моряците" на стадион "Георги Аспарухов" в събота от 17:30 часа. Вчера отборът поднови тренировки след един ден почивка. В заниманието участие взе Радослав Кирилов, но бе пропуснато от капитана Георги Костадинов. Крилото не игра при победата над Берое с 1:0 в предишния кръг. Причината бе, че 33-годишният футболист бе измъчван от мускулен проблем. Веласкес разкри след мача, че не е искал да рискува Кирилов и затова е оставен извън групата, за да не се стига до усложняване на контузията и по-дълго отсъствие от терените. Такъв проблем с национала имаше през есента в навечерието на дербито с ЦСКА (0:1), като той пропусна мача с "червените" и следващите двубои с Монтана (5:1) и Септември София (7:0).

Георги Костадинов продължава да бъде измъчван от контузия в прасеца. Той я получи по време на успеха над Берое, който бе донесен от него в 61-ата минута. Но десет по-късно 35-годишният полузащитник бе сменен принудително и на негово място в играя се появи Кристиан Макун. Костадинов пропусна и възстановителната тренировка в понеделник, като участието му в двубоя с Черно море е под сериозна въпросителна.

Испанският наставник се надява, че капитанът ще се възстанови до мача, но ако това не се случи, то има достатъчно варианти за титулярната позиция в средата на терена в лицето на Гашпер Търдин, Асен Митков и Карлос Охене. Той със сигурност няма да може да разчита на трайно контузените Карл Фабиен и Мустафа Сангаре.

Рилци не стигна до Разград

