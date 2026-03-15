  3. Иван Кочев: Заслужена победа

  • 15 март 2026 | 12:23
Вчера, Марица (Милево) спечели гостуването си на Родопа (Смолян) с 1:0. Срещата е от 24-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Иван Кочев, треньор на гостите, коментира пред клубния сайт.

Марица (Милево) взе точките в Смолян
„Смятам, че заслужено стигнахме до трите точки в един двубой, който на моменти бе доста равностоен. Искам да благодаря на домакините за добрата организация и за това, че се получи спортсменски мач. Родопа е много качествен отбор, който разполага с опитни футболисти и в Смолян се играе трудно. През първото полувреме получихме червен картон и останахме в намален състав, но в началото на втората част и домакините останаха с десет човека, което изравни числеността на терена. Вкарахме много хубав гол след добра атака на Дидо Чойнев, който намери с отлично центриране Желязко Калинов. След три дни отново играем срещу Родопа в Смолян и ще трябва да се справим със сгъстената програма. В крайна сметка затова сме отбор, за да могат и други футболисти да вземат участие, а не само да бъдат част от групата. В тази група, както виждате, всеки може да победи всеки. В момента продължаваме да сме в борбата за Топ 3, така че преследваме целите си“.

Още от БГ Футбол

Калин Каменов: Господарите на Северозапада! Ако не напълним стадиона, усилията ще бъдат безсмислени

  • 15 март 2026 | 10:49
Васил Драголов: Берое е много зле, мачът е 2:0 или 3:0 за Левски

  • 15 март 2026 | 09:51
Откривателят на Стоичков: Уж дадох първата му фланелка на Слави Трифонов за благотворителност, а то...

  • 15 март 2026 | 09:32
Още три мача от Втора лига

  • 15 март 2026 | 09:00
Черно море посреща последния в търсене на първа победа на "Тича" през пролетта

  • 15 март 2026 | 07:42
Левски преследва нов успех срещу закъсалия Берое

  • 15 март 2026 | 07:17
Левски обяви групата за Берое, след Сангаре още една голяма липса при "сините"

  • 15 март 2026 | 12:26
Пирин (Благоевград) 0:1 Вихрен (Сандански), гол от фаул Лео Пимента

  • 15 март 2026 | 13:10
Бивш член на Изпълкома: Янев не става за ЦСКА, Гриша Ганчев му осигури купа на България

  • 15 март 2026 | 12:00
Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

  • 15 март 2026 | 10:37
Откривателят на Стоичков: Уж дадох първата му фланелка на Слави Трифонов за благотворителност, а то...

  • 15 март 2026 | 09:32
Кой е "бижуто" на Арсенал - най-младият голмайстор в историята на Премиър лийг?

  • 15 март 2026 | 08:27
