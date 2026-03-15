Иван Кочев: Заслужена победа

Вчера, Марица (Милево) спечели гостуването си на Родопа (Смолян) с 1:0. Срещата е от 24-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Иван Кочев, треньор на гостите, коментира пред клубния сайт.

„Смятам, че заслужено стигнахме до трите точки в един двубой, който на моменти бе доста равностоен. Искам да благодаря на домакините за добрата организация и за това, че се получи спортсменски мач. Родопа е много качествен отбор, който разполага с опитни футболисти и в Смолян се играе трудно. През първото полувреме получихме червен картон и останахме в намален състав, но в началото на втората част и домакините останаха с десет човека, което изравни числеността на терена. Вкарахме много хубав гол след добра атака на Дидо Чойнев, който намери с отлично центриране Желязко Калинов. След три дни отново играем срещу Родопа в Смолян и ще трябва да се справим със сгъстената програма. В крайна сметка затова сме отбор, за да могат и други футболисти да вземат участие, а не само да бъдат част от групата. В тази група, както виждате, всеки може да победи всеки. В момента продължаваме да сме в борбата за Топ 3, така че преследваме целите си“.