Иван Кочев: Бихме ги за първенството, но турнирните мачове са различни

Марица (Милево) ще играе утре с Родопа в Смолян. Срещата е полуфинал на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига.

„Преди няколко дни спечелихме в Смолян мача от първенството на Югоизточна Трета лига. Предстоящият двубой ще е различен. В турнирна битка всичко може да се случи. Ще има промени в състава ни. До края на сезона има доста мачове и ще разчитаме на всички налични футболисти. Очаквам качествен двубой. Ще направим възможното да победим Родопа“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).