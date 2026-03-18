Има ли сили Тотнъм да се събуди след шамара от Атлетико?

Тотнъм посреща Атлетико Мадрид в мач-реванш от 1/8-финалите на Шампионската лига. Двубоят е в днешния 18-и март (сряда) от 22:00 часа българско време.

Изходът от сблъсъка изглежда почти предрешен, тъй като преди седмица на "Метрополитано" Атлетико се подигра с "шпорите" след 5:2, но все пак "дюшекчиите" трябва да имат едно наум за предстоящия сблъсък на "Тотнъм Хотспър Стейдиъм".

Тотнъм преминава през тежък период с четири загуби в последните пет мача. Лондончани завършиха наравно с Ливърпул (1:1) в последния си мач от Премиър лийг на 15 март. Преди това "шпорите" оформиха серия от загуби с поражения от Кристъл Палас (1:3) на 5 март, от Фулъм (2:1) на 1 март и от Арсенал (1:4) на 22 февруари.

Атлетико Мадрид, от друга страна, показва отлична форма с четири победи в последните пет мача. След боя по Тотнъм "дюшекчиите" победиха Хетафе (1:0) на 14 март, а преди това надделяха над Реал Сосиедад (3:2) на 7 март и победиха Овиедо като гост (0:1) на 28 февруари. Единствената им загуба дойде от Барселона (3:0) в мач от Купата на краля на 3 март, но въпреки това поражения мадридчани стигнаха финала на надпреварата, с което си гарантираха и участие в турнира за Суперкупата на Испания в началото на 2027 г.

В историята на двубоите между Тотнъм и Атлетико Мадрид има само две срещи. Последният им сблъсък беше преди седмица, на 10 март 2026 г., когато Атлетико Мадрид постигна убедителна победа с 5:2 в мач от Шампионска лига. Преди това двата отбора се срещнаха през юли 2016 г. в приятелски турнир Интернешънъл Чемпиънс Къп, където испанският тим отново надделя с 1:0. Атлетико Мадрид има пълен комплект от победи срещу английския си съперник, което им дава психологическо предимство преди предстоящия двубой.

Хави Симонс е звездата на Тотнъм в този сезон, като младият холандски полузащитник демонстрира изключителни умения в средата на терена. Неговата креативност и способност да създава голови положения са от решаващо значение за атаката на лондончани. В първия мач срещу Атлетико Мадрид Симонс не успя да повлияе достатъчно на играта, което се отрази на крайния резултат. За гостите от Мадрид, Хулиан Алварес се очертава като ключов играч. Аржентинският нападател показва отлична форма през последните седмици, като отбеляза гол и в първата среща срещу Тотнъм. Неговата скорост и завършващ удар представляват сериозна заплаха за защитата на домакините. Двубоят между тези два таланта може да се окаже решаващ за крайния изход от мача.