Денислав Бърдаров и ИББ с 4-а поредна загуба в Турция

  • 15 март 2026 | 18:57
Националът Денислав Бърдаров и неговият Истанбул Бююкшекир Беледийеспор допуснаха 4-а поредна и общо 17-а загуба в турската Ефелер Лига. ИББ падна като гост на Гебзе Беледийе с 0:3 (22:25, 22:25, 16:25) в среща от 24-ия кръг на шампионата, игран този следобед пред около 700 зрители.

Бърдаров и съотборниците му остават на 12-о място във временното класиране с 6 победи, 17 загуби и 21 точки. В следващия 24-и кръг ИББ е домакин на лидера Зираатбанк (Анкара). Мачът е в сряда (18 март) от 15,00 часа българско време.

Денислав Бърдаров цял мач за ИББ и отново стана втори по резултатност с 10 точки (1 блок, 50% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане - +5), с колкото завърши и Халил Ибрахим Юджел.

Бившият игра на българският Хебър (Пазарджик) - канадският диагонал Брадли Гънтър, за пореден път стана най-резултатен с 12 точки (3 аса и 36% ефективност в атака - +7).

За тима на Гебзе над всички беше Мигел Гутиерес Суарес, който реализира 20 точки (1 блок, 1 ас и 58% ефективност в атака - +16) за победата.

