Левски - Монтана откриват 1/4-финалните плейофи в efbet Супер Волей

Ясни са началните часове на мачовете от 1/4-финалните плейофи в efbet Супер Волей. Играе се до 2 победи от 3 срещи.

Шампионите от Левски София, които спечелиха редовния сезон, откриват плейофите срещу 8-ия в подреждането Монтана в събота (21 март) от 18,30 часа. Също в събота, но от 19,00 часа 4-ият ЦСКА среща завършилия на 5-а позиция Берое 2016 (Стара Загора).

В неделя (22 март) първо от 18,30 часа отборът на Локомотив Авиа (Пловдив), който завърши втори, се изправя срещу 7-ия Пирин (Разлог). От 19,00 часа пък третият Нефтохимик 2010 (Бургас) излиза срещу градския съперник Дея спорт (Бургас) в обновената зала "Младост" в Бургас.

Вторите двубои на плейофните двойки, които ще играят в събота, ще бъдат във вторник (24 март), а на тези от неделя в сряда (25 март). Началните часове са 18,00 и 19,00 часа. Евентуалните трети мачове са планувани за петък и събота (27 и 28 март).

