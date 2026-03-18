Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
Левски - Монтана откриват 1/4-финалните плейофи в efbet Супер Волей

  • 18 март 2026 | 19:21
  • 587
  • 0

Ясни са началните часове на мачовете от 1/4-финалните плейофи в efbet Супер Волей. Играе се до 2 победи от 3 срещи.

ЦСКА - Берое е дербито в 1/4-финалните плейофи в efbet Супер Волей, вижте всички двойки
Шампионите от Левски София, които спечелиха редовния сезон, откриват плейофите срещу 8-ия в подреждането Монтана в събота (21 март) от 18,30 часа. Също в събота, но от 19,00 часа 4-ият ЦСКА среща завършилия на 5-а позиция Берое 2016 (Стара Загора).

В неделя (22 март) първо от 18,30 часа отборът на Локомотив Авиа (Пловдив), който завърши втори, се изправя срещу 7-ия Пирин (Разлог). От 19,00 часа пък третият Нефтохимик 2010 (Бургас) излиза срещу градския съперник Дея спорт (Бургас) в обновената зала "Младост" в Бургас.

Вторите двубои на плейофните двойки, които ще играят в събота, ще бъдат във вторник (24 март), а на тези от неделя в сряда (25 март). Началните часове са 18,00 и 19,00 часа. Евентуалните трети мачове са планувани за петък и събота (27 и 28 март).

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg

Следвай ни:

Още от Волейбол

Супер Алекс Грозданов 13 точки, Богданка срази Гданск

  • 17 март 2026 | 23:58
  • 3588
  • 1
Мони Николов в битка за разпределител №1! Подкрепете го ТУК!

  • 17 март 2026 | 22:55
  • 9077
  • 17
Мартин Пантов ще продължи кариерата си в САЩ

  • 17 март 2026 | 11:13
  • 1330
  • 0
Левски с обрат срещу Драгоман в 1/4-финал №1

  • 16 март 2026 | 21:14
  • 2176
  • 0
ЦПВК тръгна с чиста победа над Миньор в плейофите

  • 16 март 2026 | 19:56
  • 2216
  • 0
Марица стартира успешно в плейофите

  • 16 март 2026 | 19:32
  • 1523
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Луда първа част: Барселона 3:2 Нюкасъл

  • 18 март 2026 | 19:44
  • 11221
  • 33
Илиан: Левски води заслужено, Пламен Илиев си тръгна без да си кажем "довиждане"

  • 18 март 2026 | 19:48
  • 11807
  • 11
Обявиха кога ще е дербито между ЦСКА и Левски

  • 18 март 2026 | 14:31
  • 24489
  • 87
Стоичков и Бойко Величков дават съвместна пресконференция за бъдещето на ЦСКА

  • 18 март 2026 | 12:43
  • 27839
  • 99
УЕФА глоби с 20 000 евро футболист заради грозна изцепка след Лудогорец - Ференцварош

  • 18 март 2026 | 12:03
  • 21692
  • 19
Витомир Вутов: Ще правим всичко възможно да спасим футбола в Ловеч

  • 18 март 2026 | 13:40
  • 13262
  • 28