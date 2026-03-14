ЦСКА - Берое е дербито в 1/4-финалните плейофи в efbet Супер Волей, вижте всички двойки

  • 14 март 2026 | 21:08
След като бяха изиграни срещите от последния 22-и кръг от редовния сезон на efbet Супер Волей, вече са ясни и всички 1/4-финалните двойки в плейофите. В 1/4-финалите ще играят първите осем отбора в класирането от редовния сезон, като първите четири тима в подреждането ще имат домакинско предимство.

Така шампионите от Левски София, които завършиха като победители в редовния сезон с 18 победи, 2 загуби и актив от 52 точки, се изправят срещу 8-ия в класирането Монтана. Вторият в подреждането Локомотив Авиа (Пловдив) среща 7-ия Пирин (Разлог). Третият Нефтохимик 2010 се изправя срещу градския съперник Дея спорт, който приключи на 6-ото място, в бургаско дерби. Отборът на ЦСКА, който пък завърши на 4-ата позиция, ще премери сили с 5-ия Берое 2016 (Стара Загора).

Четвъртфиналните плейофи ще се играят до 2 победи от 3 възможни срещи. Мачовете започват в събота (21 март), като точната програма ще стане ясна по-късно.

Полуфиналите и финалът за титлата пък ще се играят до 3 успеха в 5 възможни мача.

1/4-финални плейофни двойки в efbet Супер Волей за сезон 2025/26:

(1) Левски София - Монтана (8)

(2) Локомотив Авиа - Пирин (7)

(3) Нефтохимик 2010 - Дея спорт (6)

(4) ЦСКА - Берое 2016 (5)

Програма за 1/4-финалните плейофи в efbet Супер Волей (точните часове ще бъдат обявени допълнително):

21 март

Левски – Монтана

ЦСКА - Берое 2016

22 март

Локомотив Авиа (Пловдив) - Пирин

Нефтохимик 2010 (Бургас) - Дея спорт

24 март

Монтана – Левски София

Берое 2016 - ЦСКА

25 март

Пирин - Локомотив Авиа (Пловдив)

Дея спорт - Нефтохимик 2010 (Бургас)

27 март

Левски – Монтана*

ЦСКА - Берое 2016*

28 март

Локомотив Авиа (Пловдив) - Пирин*

Нефтохимик 2010 (Бургас) - Дея спорт*

*Ако е необходимо

