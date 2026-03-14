ЦСКА - Берое е дербито в 1/4-финалните плейофи в efbet Супер Волей, вижте всички двойки

След като бяха изиграни срещите от последния 22-и кръг от редовния сезон на efbet Супер Волей, вече са ясни и всички 1/4-финалните двойки в плейофите. В 1/4-финалите ще играят първите осем отбора в класирането от редовния сезон, като първите четири тима в подреждането ще имат домакинско предимство.
Левски спечели редовния сезон в efbet Супер Волей
Така шампионите от Левски София, които завършиха като победители в редовния сезон с 18 победи, 2 загуби и актив от 52 точки, се изправят срещу 8-ия в класирането Монтана. Вторият в подреждането Локомотив Авиа (Пловдив) среща 7-ия Пирин (Разлог). Третият Нефтохимик 2010 се изправя срещу градския съперник Дея спорт, който приключи на 6-ото място, в бургаско дерби. Отборът на ЦСКА, който пък завърши на 4-ата позиция, ще премери сили с 5-ия Берое 2016 (Стара Загора).
Берое завърши с чиста победа над Славия
Четвъртфиналните плейофи ще се играят до 2 победи от 3 възможни срещи. Мачовете започват в събота (21 март), като точната програма ще стане ясна по-късно.
Нефтохимик срази вицешампиона Локомотив Авиа
Полуфиналите и финалът за титлата пък ще се играят до 3 успеха в 5 възможни мача.
1/4-финални плейофни двойки в efbet Супер Волей за сезон 2025/26:
(1) Левски София - Монтана (8)
(2) Локомотив Авиа - Пирин (7)
(3) Нефтохимик 2010 - Дея спорт (6)
(4) ЦСКА - Берое 2016 (5)
Програма за 1/4-финалните плейофи в efbet Супер Волей (точните часове ще бъдат обявени допълнително):
21 март
Левски – Монтана
ЦСКА - Берое 2016
22 март
Локомотив Авиа (Пловдив) - Пирин
Нефтохимик 2010 (Бургас) - Дея спорт
24 март
Монтана – Левски София
Берое 2016 - ЦСКА
25 март
Пирин - Локомотив Авиа (Пловдив)
Дея спорт - Нефтохимик 2010 (Бургас)
27 март
Левски – Монтана*
ЦСКА - Берое 2016*
28 март
Локомотив Авиа (Пловдив) - Пирин*
Нефтохимик 2010 (Бургас) - Дея спорт*
*Ако е необходимо