България с тежък жребий за световното първенство за юноши до 17 години

  18 март 2026 | 18:58
Националният отбор на България по волейбол за юноши до 17 години попадна в изключително оспорвана група на предстоящото световно първенство, което ще се проведе в Доха (Катар) от 19-и до 29-и август.

България U17 ще участва на световното първенство в Доха

Малките "лъвчета" бяха разпределени в Група Е, където ще се изправят срещу едни от най-силните отбори в света - Иран, Бразилия и Япония. Групата се очертава като една от най-тежките в турнира, предвид традициите и високото ниво на всички участници.

Жребият за шампионата определи съставите на шестте групи, като в надпреварата ще участват общо 24 отбора от всички континенти.

Настоящото издание на световното първенство ще се проведе по нов формат. Отборите са разпределени в шест групи по четири тима, като първите два отбора от всяка група, заедно с четирите най-добри трети състава, ще продължат към осминафиналите. От тази фаза нататък турнирът преминава в директни елиминации, които ще определят носителя на световната титла и разпределението на медалите.

Българският тим ще има възможност да премери сили с представители на различни волейболни школи, което е ценен опит за развитието на младите състезатели. Участието в подобен форум е важна стъпка в изграждането на бъдещите национали и затвърждаването на България като фактор на международната волейболна сцена.

Очакванията са за оспорвани двубои и високо ниво на конкуренция, като българският отбор ще се стреми към достойно представяне и класиране във фазата на директните елиминации.

