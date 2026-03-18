Макгин се прицели в трофея в Лига Европа

Капитанът на Астън Вила Джон Макгин е решен, че тимът няма да бъде запомнен като „може би отбор“, докато се стреми към успехи в Лига Европа. Вила имаше запомнящи се няколко години под ръководството на мениджъра Унай Емери, достигайки до четвъртфиналите на Шампионската лига. Този сезон английският състав е близо до четвъртфиналите на Лига Европа, тъй като има аванс от 1:0 срещу Лил след първия мач от осминафиналите.

Макгин смята, че е време Астън Вила да бележи историята си с трофей.

„Това е мисленето, което мениджърът ни наложи“, заяви шотландският халф на пресконференция преди утрешния реванш срещу Лил.

„Той е мениджър, който има репутация, че преминава финалната линия. Така че ние не искаме да бъдем отбор - може би. Не искаме да бъдем отбор от типа - Да, не бяха лоши. Искаме нещо, с което да се похвалим. Знаем, че имаме очаквания и сме едни от фаворитите за спечелване на турнира. Наясно сме с това, но от нас зависи да покажем съответното представяне и резултати, които да докажат защо сме сред фаворитите заради начина, по който играхме през последните няколко години“, коментира още Джон Макгин.