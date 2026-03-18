Мотли отново тренира с Апоел преди мача с Виртус Болоня

Отборът на Апоел Тел Авив нямаше много време за почивка след отложения мач от 21-ия кръг на Евролигата, който спечели снощи с 93-82 с Париж в "Арена София". Баскетболистите на Димитрис Итудис се събраха за тренировка само няколко часа след това, за да се подготвят за следващото предизвикателство от "турнира на богатите" в София, видя екипът на Sportal.bg.

В тренировката се включи и тежкото крило-център Джонатан Мотли, който се възстановяваше от контузия в глезена в последно време.

Утре (19 март) от 21:05 часа израелският гранд приема Виртус Болоня в среща от 32-ия кръг на Евролигата.

Снимки: Владимир Иванов