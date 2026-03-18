Мотли отново тренира с Апоел преди мача с Виртус Болоня

  • 18 март 2026 | 19:32
Отборът на Апоел Тел Авив нямаше много време за почивка след отложения мач от 21-ия кръг на Евролигата, който спечели снощи с 93-82 с Париж в "Арена София". Баскетболистите на Димитрис Итудис се събраха за тренировка само няколко часа след това, за да се подготвят за следващото предизвикателство от "турнира на богатите" в София, видя екипът на Sportal.bg.

Евролигата се завърна в София с обрат и победа на Апоел

В тренировката се включи и тежкото крило-център Джонатан Мотли, който се възстановяваше от контузия в глезена в последно време.

Утре (19 март) от 21:05 часа израелският гранд приема Виртус Болоня в среща от 32-ия кръг на Евролигата, а билетите за мача можете да намерите ТУК!

Снимки: Владимир Иванов

Още от Евролига

Барселона ще има нов директор

Барселона ще има нов директор

  • 18 март 2026 | 16:12
  • 815
  • 0
Еван Фурние: Всички в отбора искаме да постигнем големи неща

Еван Фурние: Всички в отбора искаме да постигнем големи неща

  • 18 март 2026 | 14:50
  • 512
  • 0
Карлик Джоунс поведе Партизан към обрат срещу Дубай

Карлик Джоунс поведе Партизан към обрат срещу Дубай

  • 18 март 2026 | 00:20
  • 697
  • 0
Везенков с ласкави думи за Фурние след победата над Фенербахче

Везенков с ласкави думи за Фурние след победата над Фенербахче

  • 17 март 2026 | 23:59
  • 2144
  • 0
Извънземен Фурние съкруши Фенербахче, Везенков с блестящ мач

Извънземен Фурние съкруши Фенербахче, Везенков с блестящ мач

  • 17 март 2026 | 23:03
  • 26914
  • 6
Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Липсваше ни България, играем добре тук

Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Липсваше ни България, играем добре тук

  • 17 март 2026 | 20:08
  • 1051
  • 1
Водещи Новини

Луда първа част: Барселона 3:2 Нюкасъл

Луда първа част: Барселона 3:2 Нюкасъл

  • 18 март 2026 | 19:44
  • 11124
  • 33
Илиан: Левски води заслужено, Пламен Илиев си тръгна без да си кажем "довиждане"

Илиан: Левски води заслужено, Пламен Илиев си тръгна без да си кажем "довиждане"

  • 18 март 2026 | 19:48
  • 11722
  • 11
Обявиха кога ще е дербито между ЦСКА и Левски

Обявиха кога ще е дербито между ЦСКА и Левски

  • 18 март 2026 | 14:31
  • 24466
  • 87
Стоичков и Бойко Величков дават съвместна пресконференция за бъдещето на ЦСКА

Стоичков и Бойко Величков дават съвместна пресконференция за бъдещето на ЦСКА

  • 18 март 2026 | 12:43
  • 27824
  • 99
УЕФА глоби с 20 000 евро футболист заради грозна изцепка след Лудогорец - Ференцварош

УЕФА глоби с 20 000 евро футболист заради грозна изцепка след Лудогорец - Ференцварош

  • 18 март 2026 | 12:03
  • 21680
  • 19
Витомир Вутов: Ще правим всичко възможно да спасим футбола в Ловеч

Витомир Вутов: Ще правим всичко възможно да спасим футбола в Ловеч

  • 18 март 2026 | 13:40
  • 13251
  • 28