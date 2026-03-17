Илиян Станчев за мача във Варна

Черноломец (Попово) гостува утре на Олимпик (Варна). Срещата е от 18-и кръг на Североизточната Трета лига.

„Неприятно начало на пролетния полусезон за нас. Много бързо трябва да покажем реакция след загубата в Исперих. Ще е трудно гостуването ни във Варна. Олимпик залага на млади футболисти, подготвени, с амбиции. Не смятам обаче, че ни превъзхожда. Важното е да го покажем на терена. Направим ли го, имаме добри шансове за успех. Очаквам хубав мач“, коментира пред Sportal.bg Илиян Станчев, спортен директор на Черноломец.