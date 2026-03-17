Живко Бояджиев за мача с Черноломец

Олимпик (Варна) приема утре Черноломец (Попово). Срещата е от 18-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Спечелихме последните си два мача. Има настроение. Работим в по-спокойна обстановка, за да се подготвим максимално добре за предстоящия двубой. Със сигурност ще е изключително тежък. Черноломец загуби в Исперих. Няма съмнение, че ще търсят реабилитация за да се завърнат отново в битката за челните места. Имат потенциал за това. Такива битки са полезни за развитието на младите ни играчи“, коментира пред Sportal.bg Живко Бояджиев, треньор на Олимпик.