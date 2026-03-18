Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барселона с официално пояснение за това кой командва в момента

Барселона с официално пояснение за това кой командва в момента

  • 18 март 2026 | 13:34
  • 350
  • 0
Барселона с официално пояснение за това кой командва в момента

През изминалия уикенд Жоан Лапорта спечели нов мандат като президент на Барселона, след като категорично триумфира в изборите в съперничество с Виктор Фонт. Официално обаче въпросният мандат ще влезе в сила чак от 1 юли, което означава, че дотогава Лапорта няма право да взима никакви решение. В момента, на хартия, той не е част от управлението, защото подаде оставка при старта на предизборната си кампания преди месец. От “Камп Ноу” излязоха със специално обръщение, в което поясняват какво предстои.

Официално изявление на ФК Барселона

След приключването на изборния процес за президент на ФК Барселона, в който за победител бе обявен г-н Жоан Лапорта и Еструх, клубът информира, че влиза в сила преходен период, който ще продължи до 30 юни 2026 г.

През този период настоящият борд, председателстван от г-н Рафаел Юсте и Абел и с вицепрезидент г-н Жозеп Кубелс и Рибе, ще продължи да изпълнява пълноценно своите управленски функции.

В тази връзка настоящият управителен съвет ще има изключителната власт за институционално представителство пред всякакви органи, институции и трети страни. Той ще отговаря и за всички задължения на клуба, включително подписването на документи и договори, както и за вземането на решения и приемането на резолюции.

Срещите на управителните органи на клуба ще бъдат от изключителната компетентност на настоящия борд. Въпреки това, когато се сметне за уместно, членове на новоизбрания борд могат да бъдат поканени или да бъде поискано тяхното мнение по конкретни въпроси, без това да има обвързващ характер.

Членовете на новоизбрания борд могат да присъстват на спортни и институционални събития на клуба като гости, съгласно разпоредбите на отдела по протокола. По същия начин те могат да посещават събития, организирани от трети страни, при условията, определени от клуба. В никакъв случай те няма да представляват институцията официално, нито ще действат от името на ФК Барселона без присъствието на член на настоящия управителен съвет.

Освен това се препоръчва и счита за уместно всяка публична комуникация или обръщение към медиите относно клуба да се осъществява чрез официалните органи и канали, координирани от отдела за комуникации.

С цел укрепване на институционалната дейност и осигуряване на гладкото протичане на този преходен период, г-н Жозеп Кубелс и Рибе ще поеме по-задълбочена институционална роля в координация с президента г-н Рафаел Юсте и Абел.

До поемането на управлението от новия управителен съвет, което е предвидено за 1 юли 2026 г., г-н Франсеск Пужол и Сабате ще отговаря за баскетболния отбор. Г-н Жоан Соле и Суст ще координира спортните отбори в клуба, с изключение на женския футбол, който ще бъде под ръководството на г-н Анхел Риудалбас и Кодина, който ще отговаря и за финансовата област. Отговорността за социалната сфера и въпросите, свързани с членовете, остава на г-н Жозеп-Игнаси Масиа и Гоу. Накрая, г-н Алфонс Кастро и Соуса ще поеме ролята на ковчежник, поемайки отговорност за финансовото управление и бюджетния контрол на клуба през следващите месеци.

ФК Барселона потвърждава своя ангажимент към институционалната стабилност, зачитането на управителните органи и правилното функциониране на клуба през този преходен период.

Следвай ни:

