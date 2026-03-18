  3. Пет националки попаднаха в Топ 10 на индивидуалните класации след първия етап от евроквалификациите

Пет националки попаднаха в Топ 10 на индивидуалните класации след първия етап от евроквалификациите

  • 18 март 2026 | 14:32
Пет националки попаднаха в Топ 10 на индивидуалните класации след първия етап от евроквалификациите

Българската баскетболна националка Кайла Хилсман попадна в Топ 10 на пет индивидуални класации след края на първия етап на квалификациите за Европейското първенство за жени през 2027 година.

Натурализираната американка е шеста по коефициент на ефективност - 21.2 средно на мач и заема девета позиция по отбелязани точки със средно 17.6. Освен това Хилсман е осма по реализирани дабъл-дабъл с 2, десета сред най-добрите под коша със средно 8.6 борби на среща и заема същото място - десето, по чадъри средно на мач с 1.2. Тук тя дели позицията със съотборничката си Радостина Димитрова.

България ще научи съперниците си в края на март

Друга националка Валерия Алексиева оглавява подреждането за успеваемост при стрелбата от тройката с 66.7%, а Карина Константинова е шеста при изпълнението на наказателни удари с 90%. Константинова се намира на пето място и за средно откраднати топки на мач с 2.7.

Малко не стигна на България срещу Черна гора в последния мач от първата фаза на евроквалификациите

Борислава Христова също намери място в Топ 10 на една от класациите - тази за отбелязани точки общо със своите 100 за шестте срещи, които изигра.

Снимка: ФИБА

