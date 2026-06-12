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"Армейците" за завръщането в родния елит: Ще бъде трудно, но ние сме ЦСКА!

  • 12 юни 2026 | 15:15
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"Армейците" за завръщането в родния елит: Ще бъде трудно, но ние сме ЦСКА!

Баскетболният ЦСКА публикува изявление в официалния си профил в Instagram, свързано с предстоящото участие на клуба в първенството на България.

"Армейци, БК ЦСКА оцеля през последните две години. Тези от вас, които обичат баскетбол, знаят през какви изпитания премина клубът ни. Без излишен шум обновихме нашата зала, развихме още повече школата, спечелихме няколко републикански титли и най-важното - готови сме да се завърнем там, където ни е мястото", започва изявлението, публикувано в социалната мрежа.

"Време е! С вашата подкрепа и уроците, които научихме по пътя, ЦСКА се завръща в Националната баскетболна лига. Отборът ще бъде изграден основно от млади момчета - продукт на нашата школа - играчи, които знаят какво означава отговорността да носиш червения екип и стремежът да побеждаваш винаги и навсякъде.

Ще бъде трудно. Но ние сме ЦСКА! За нас крайната цел винаги е една - шампионската титла. Готови сме да извървим целия път до славата, защото вярваме, че с вашата подкрепа всичко е възможно.

Очакваме ви залата. Очакваме ви в трудните дни. Очакваме ви рамо до рамо по пътя към върха - там, където е мястото на нашия любом отбор. Само ЦСКА!", завършва позицията на "червените".

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