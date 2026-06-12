Националките заминаха за Гърция

Женският национален тим по баскетбол на България отпътува за Гърция, където ще продължи лятната си подготовка.

Националките ще участват в международен турнир в Арта, където ще премерят сили с отборите на Дания и Гърция.

Срещата с Дания предстои на 13 юни от 19:00 часа, докато двубоят срещу домакините от Гърция ще се играе на 14 юни от 19:00 часа.

Мачовете ще бъдат излъчвани на живо в YouTube канала на HellenicBF.

След тези срещи за отбора, воден от селекционера Таня Гатева, предстои почивка, а през есента ще се проведе вторият етап на квалификациите за ЕвроБаскет 2027.

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