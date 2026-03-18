Ханзи Флик обяви групата на Барселона за реванша с Нюкасъл

  • 18 март 2026 | 14:17
Треньорът на Барселона, Ханзи Флик, определи група от 23-ма футболисти за реванша от осминафиналите на Шампионската лига срещу Нюкасъл. Наставникът няма да може да разчита на четирима играчи, но останалата част от състава е на негово разположение, подсилена с футболисти от дублиращия отбор.

Кристенсен, който е с дълготрайна контузия, както и Балде, Жул Кунде и Френки Де Йонг, страдащи от мускулни проблеми, са играчите, които отпадат от сметките. Ерик Гарсия, който също имаше физически оплаквания, вече е готов да започне като титуляр, съобщават местните медии. Очаква се той да заеме позицията на десен бек на мястото на младия Шави Еспарт, който обаче продължава да тренира с първия отбор и също попада в групата. Третият вратар Диего Кохен, централният защитник Алваро Кортес и халфът Томи са останалите футболисти от Барса Атлетик, повикани от Флик за важния сблъсък.

Барселона се нуждае от задължителна победа, за да си осигури място в следващата фаза на Шампионската лига. След равенството 1:1 в първия мач на „Сейнт Джеймсис Парк“, единствено успехът устройва каталунците. При ново равенство ще се играят продължения, а евентуално и дузпи.

Отборът ще бъде подкрепен от около 62 000 зрители, след като беше отворена северната трибуна и беше обособена зона за най-шумните привърженици, наброяващи около 800 души, които се очаква да не спрат да подкрепят тима през целия двубой.

Въпреки ранния час на срещата, очаква се „Спотифай Камп Ноу“ да посрещне горещо своите любимци и да ги тласне към победата.

Съставът на Барселона:

Вратари: Жоан Гарсия, Шчесни и Кохен

Защитници: Кансело, Кубарси, Жерар Мартин, Ерик Гарсия, Шави Еспарт, Араухо и Кортес

Полузащитници: Педри, Бернал, Фермин, Олмо, Гави, Касадо и Томи

Нападатели: Ламин Ямал, Левандовски, Рафиня, Рашфорд, Феран Торес и Руни

