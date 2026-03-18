Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
Поканиха борците на ЦСКА да тренират с националния отбор

  • 18 март 2026 | 12:53
  • 2373
  • 3
Българска федерация по борба (БФ Борба) изпрати покана до състезателите на СК ЦСКА за участие в тренировъчния процес на националния отбор за турнира "Дан Колов - Никола Петров" и Европейското първенство в Тирана, гласи съобщение от организацията. От федерацията добавят, че "включването на състезателите в централизирания тренировъчен процес ще допринесе за оптималната им спортно-техническа подготовка и за достойното представяне на България на международната сцена."

Именно начинът на подготовка е в основата на противоречията между федерацията и борците на ЦСКА, които настояват да се подготвят с програмата на клубния си треньор Сослан Фарниев и не виждат как това може да бъде определящ фактор за отстраняването им от националния отбор. Те проведоха и протест с искане на оставката на президента на БФ Борба Станка Златева и в следствие на това бяха поканени на среща с ръководството.

"В изпълнение на поетия ангажимент по време на проведената среща между ръководството на БФ Борба и националните състезатели от СК по борба ЦСКА в петък, 13 март 2026 г., федерацията изпрати официално писмо до клуба. С него за сведение и изпълнение се предоставя Годишната план-програма за подготовка на националния отбор по класическа борба – мъже за 2026 г., внесена в Министерството на младежта и спорта.

Документът определя основните цели, задачи и етапи в централизирания тренировъчен процес на националния отбор, както и планираните лагер-сборове и участия в международни турнири и първенства през състезателния сезон.

В рамките на този процес БФ Борба отправя официална покана към националните състезатели от СК по борба ЦСКА, сред които са олимпийският шампион Семен Новиков и европейският шампион Кирил Милов, да се включат в заключителния етап от подготовката на националния отбор по класическа борба. Той е насочен към предстоящите ключови състезания в международния календар:- Международния турнир "Дан Колов – Никола Петров",- Европейското първенство по борба за мъже в Тирана, Албания.

Поканата за участие е изпратена официално като приложение към писмото до клуба.

Ръководството на БФ Борба изразява увереност, че включването на състезателите в централизирания тренировъчен процес ще допринесе за оптималната им спортно-техническа подготовка и за достойното представяне на България на международната сцена.

Федерацията подчертава, че остава отворена за конструктивен диалог и сътрудничество със СК по борба ЦСКА в интерес на развитието на българската борба и постигането на високи спортни резултати", гласи съобщението.

Според програмата на Европейското първенство по борба, което започва на 20 април, финалните заявки за участие трябва да бъдат направени утре, 19 март.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Виж всички

Водещи Новини

