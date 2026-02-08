Популярни
Лагери в Дагестан или подготовка у дома? Кое е по-добре за борците ни?

  • 8 фев 2026 | 11:17
  • 640
  • 1

Във втората част от разговора със спортния агент Адам Куракаев на фокус е подготовката на националите на България по борба в свободен стил. Към момента борците ни водят подготовка в Махачкала заедно с главния треньор Радослав Великов, а в студиото ни Куракаев изложи своите аргументи защо според него е по-добре за националите ни да тренират в Дагестан и у дома, а не само на лагери в София.

Мениджърът на олимпийския шампион Магомед Рамазанов сподели, че по негово мнение, ако титулярите при "свободняците" прекарват по две седмици на лагери в Махачкала, то това също така и би било по-икономичен вариант за БФ Борба от докарването на чуждестранни състезатели за подготовки в спортен център "Диана".

Вижте защо Куракаев е на това мнение:

Първата част от гостуването на Адам Куракаев в "Sportal Fight Club" можете да видите тук:

