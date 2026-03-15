Левски ще търси нови 3 точки срещу изпитващия трудности Берое - на живо преди двубоя в Стара Загора
  3. Школата на Берое представи юбилеен мачов екип по повод 110 години

  15 март 2026 | 15:31
Школата на Берое представи пред БТА юбилеен официален мачов екип по повод 110 години от създаването на старозагорския клуб и 40 години от спечелената шампионската титла на България. Отборите от школата ще играят с екипа до края на настоящия и през целия следващ сезон. Дизайнът на фланелката е специален и е вдъхновен от един от първите известни екипи на Берое, с които отборът е играл и фланелката е в черен цвят, посочи пред БТА директорът на школата Веселин Пенев.

Той съобщи, че вече има запивания за продажби на екипа от страна на фенове и в близките дни ще бъде обмислено как и кога това ще бъде възможно. Закупуването на екипировката за децата е осъществена изцяло с дарения. Както е известно детско-юношеската школа на Берое е на собствена издръжка и не получава средства от собственика на представителния отбор. Веселин Пенев благодари на Община Стара Загора, бизнеса в града и родителите за грижите, които полагат за оцеляването и стабилизирането на школата.

БТА припомня, че през 2016 г. Берое отбеляза своята 100-годишнина с редица събития. Тогава също бе представен юбилеен екип със специален дизайн, с който играха всички формации на клуба. 6 май 1916 година се счита за рождена дата на клуба от Стара Загора. Тази дата се определя за начало на организирания старозагорски футбол, чиито традиции през 1959 година наследява обединеният спортен клуб Берое с официалния си учредителен документ от събранието на 19 март 1959 г. На 6 май започват редовните занимания на футболната чета към туристическо дружество Верея. Берое е шампион на България през 1986 г. Към този момент от Берое не са обявили други инициативи по повод 110-та годишнина. Днес Берое излиза срещу лидера Левски в ключов двубой от футболната Първа лига. Срещата под Аязмото започва в 17 часа.

Калин Каменов: Господарите на Северозапада! Ако не напълним стадиона, усилията ще бъдат безсмислени

Васил Драголов: Берое е много зле, мачът е 2:0 или 3:0 за Левски

Откривателят на Стоичков: Уж дадох първата му фланелка на Слави Трифонов за благотворителност, а то...

Втора лига на живо: ЦСКА II губи с 0:2, Лудогорец II изравни на Фратрия

Черно море посреща последния в търсене на първа победа на "Тича" през пролетта

Левски преследва нов успех срещу закъсалия Берое

11-те на Берое и Левски, Хуан Переа води атаката на "сините"

Черно море пречупи трудно Монтана със страхотен гол

Втора лига на живо: ЦСКА II губи с 0:2, Лудогорец II изравни на Фратрия

Ман Юнайтед 0:0 Астън Вила, спокойно начало на двубоя

Бивш член на Изпълкома: Янев не става за ЦСКА, Гриша Ганчев му осигури купа на България

Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

