  3. Двама национали ще участват на турнир по бадминтон в Полша

Двама национали ще участват на турнир по бадминтон в Полша

Двама национали ще участват на турнир по бадминтон в Полша

Националите Димитър Янакиев и Илиян Стойнов ще участват на международния турнир по бадминтон "International Challenge" в полския град Лодз, който започва на 18 март.

Янакиев ще започне от основната схема срещу Шашват Далал (Индия).

Стойнов ще стартира от квалификациите срещу Вех Цзюн Тео (Малайзия).

Междувременно, смесената двойки Габриела Стоева и Евгени Панев е заявена за турнира World Tour Super 300 в Орлеан (Франция) с награден фонд 250 хиляди долара, който започва утре.

Българите ще играят на четвъртфиналните квалификации срещу Бриан Васинк и Дебора Жиле (Нидерландия).

Още от Други спортове

Бяла защити трофея си в турнира за Купата на България по хандбал за жени

Бяла защити трофея си в турнира за Купата на България по хандбал за жени

  • 15 март 2026 | 16:22
  • 1148
  • 1
Весела Лечева: Вече една година няколко човека държат като заложник целия българския спорт

Весела Лечева: Вече една година няколко човека държат като заложник целия българския спорт

  • 15 март 2026 | 13:23
  • 799
  • 3
Най-великото издание на Шестте нации в историята - сензации, рекорди, драма

Най-великото издание на Шестте нации в историята - сензации, рекорди, драма

  • 15 март 2026 | 11:06
  • 1119
  • 0
Netflix пусна трейлър за скандала с "ан*лните перли" в шахмата

Netflix пусна трейлър за скандала с "ан*лните перли" в шахмата

  • 15 март 2026 | 10:11
  • 9067
  • 4
Спираща дъха драма за финал на най-вълнуващия турнир Шестте нации

Спираща дъха драма за финал на най-вълнуващия турнир Шестте нации

  • 15 март 2026 | 09:36
  • 1401
  • 0
Теодор Митев и Денис Маринов с бронз на двойки на турнир по бадминтон в Хавана

Теодор Митев и Денис Маринов с бронз на двойки на турнир по бадминтон в Хавана

  • 15 март 2026 | 03:01
  • 761
  • 0
Виж всички

Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

  • 16 март 2026 | 13:54
  • 9100
  • 47
Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

  • 16 март 2026 | 11:21
  • 31588
  • 135
Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

  • 16 март 2026 | 14:00
  • 4153
  • 0
Радослав Кирилов и Георги Костадинов пропуснаха тренировката на Левски

Радослав Кирилов и Георги Костадинов пропуснаха тренировката на Левски

  • 16 март 2026 | 11:09
  • 8288
  • 9
Орела фаворит за Монтана, вървят разговори

Орела фаворит за Монтана, вървят разговори

  • 16 март 2026 | 12:28
  • 5271
  • 11
Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

  • 16 март 2026 | 10:19
  • 11171
  • 37