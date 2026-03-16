Двама национали ще участват на турнир по бадминтон в Полша

Националите Димитър Янакиев и Илиян Стойнов ще участват на международния турнир по бадминтон "International Challenge" в полския град Лодз, който започва на 18 март.

Янакиев ще започне от основната схема срещу Шашват Далал (Индия).

Стойнов ще стартира от квалификациите срещу Вех Цзюн Тео (Малайзия).

Междувременно, смесената двойки Габриела Стоева и Евгени Панев е заявена за турнира World Tour Super 300 в Орлеан (Франция) с награден фонд 250 хиляди долара, който започва утре.

Българите ще играят на четвъртфиналните квалификации срещу Бриан Васинк и Дебора Жиле (Нидерландия).