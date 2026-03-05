Мениджърът на Брайтън скочи на Арсенал и Артета: Само един отбор игра футбол, те си създават свои правила

Мениджърът на Брайтън, Фабиан Хюрцелер избухна със словесни атаки срещу Арсенал и Микел Артета след поражението на своя отбор снощи. В изключително остри коментари след загубата с 0:1, германският треньор изрази остри претенции към бавенето на играта от "артилеристите" и разкритикува и колегата си Микел Артета.

Арсенал излъга Брайтън с щастлив рикошет и увеличи преднината си на върха на седем точки

Рикоширал удар на Букайо Сака се оказа достатъчен за Арсенал да спечели жизненоважна победа, с която увеличи преднината си на върха на седем точки, след като Манчестър Сити завърши наравно 2:2 у дома срещу Нотингам Форест.

"There was only one team who tried to play football"



Fabian Hurzeler was not impressed with Arsenal's tactics on Wednesday night. pic.twitter.com/dX0BGzjv6Q — Match of the Day (@BBCMOTD) March 5, 2026

Хюрцелер, който влезе в пререкания с Артета край тъчлинията още през първото полувреме, не успя да сдържи гнева си и поднови словесната война с испанеца.

„Днес само един отбор се опита да играе футбол. Имаше толкова много ситуации (на бавене на играта). В крайна сметка всичко опира до правилата. Ако Висшата лига и съдията позволяват всичко, тогава е трудно. Те (Арсенал) си създават собствени правила. В момента имам чувството, че те действат по свои правила, без значение как играят", заяви Хюрцелер.

Brighton & Hove Albion head coach Fabian Hurzeler described Arsenal’s tactics as “not football” after accusing the Premier League leaders of time-wasting during Wednesday’s fixture.



Brighton were beaten 1-0 by Arsenal at the Amex Stadium as Mikel Arteta’s side extended their… pic.twitter.com/rEnPR7NgiJ — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 4, 2026

„Като цяло, никога няма да бъда такъв тип мениджър, който се опитва да печели по този начин. Искам да развивам играчи, искам моите футболисти да продължават да се усъвършенстват и да играят футбол на терена“, добави мениджърът на Брайтън.

В отговор Артета намекна, че мениджърът на „чайките“ постоянно се оплаква. „Каква изненада“, саркастично подхвърли наставникът на „артилеристите“. Притиснат за повече подробности, той каза: „Просто се върнете към предишните мачове и ще намерите много подобни коментари.“

Артета: Това е огромна победа

Малко преди тези коментари 33-годишният Хюрцелер заяви пред TNT Sports, че отборът му е трябвало да получи дузпа към края на първото полувреме, но добави: „Мисля, че в крайна сметка трябва да приемем решението. За мен по-важното е съдията да се справя по-добре с другите неща.“

„Висшата лига трябва да намери правило, защото според мен това, което Арсенал направи, не е футбол и това беше основното, което му казах (б.ред. - на Микел Артета). Мисля, че всички го видяха и всеки трябва да си състави собствено мнение. Казах го и преди мача.“

"There was only one team who tried to play football" 😤



Fabian Hürzeler has slammed the approach from Arsenal last night and claims 'he will never be that type of manager' following Brighton's 1-0 defeat to the league leaders 👀 pic.twitter.com/Ie3VtTP5rl — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 5, 2026

На въпрос как съдиите могат да се справят с тези „други неща“, Хюрцелер отговори: „Като показват повече жълти картони за бавене на играта. Мога да ви попитам... виждали ли сте някога вратар да пада на земята три пъти в един мач?“

Коментарите след мача са поредният епизод от нарастващата вражда между Хюрцелер и Артета, след като германецът публично разкритикува Арсенал още на пресконференцията си преди двубоя.

