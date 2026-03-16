Невен Венков: Подобни загуби не отговарят на стандартите на нашия отбор

Бенковски (Исперих) победи у дома Черноломец (Попово) с 3:0. Срещата е от 21-ия кръг на Североизточната Трета лига. Невен Венков, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

Бенковски с категоричен успех

„Тежка загуба и огромно разочарование за мен. След такъв резултат ми е трудно да коментирам каквото и да било. На перфектен терен и отлични условия за футбол изиграхме добро първо полувреме, в което изпуснахме и сто процентова ситуация за гол. Само че изиграхме слабо второ полувреме, в което допуснахме три гола. Подобни загуби не отговарят на стандартите на нашия отбор. Силно се надявам и вярвам, че още в следващия мач ще покажем коренно различно лице“.