Боржеш: Искаме да постигнем нещо уникално и наистина специално

Руи Боржеш сподели очакванията си за представянето на неговия Спортинг (Лисабон) в реванша от 1/8-финалите в Шампионската лига срещу тима на Бодьо/Глимт, след като “лъвовете” загубиха първия мач в Норвегия с 0:3. Това означава, че португалските шампиони трябва да направят геройство на прага на чудото, за да преодолеят огромната разлика.

„Разбирам, че ни предстои много труден мач, но наистина вярвам в характера на отбора, както и в индивидуалните и отборни качества на нашите играчи. Играчите са решени да покажат съвсем различна страна и да докажат, че могат да продължат да пишат положителни страници в историята на Спортинг.

Искаме да постигнем нещо уникално и наистина специално. Разбираме, че за да го постигнем, трябва да изиграем почти перфектен мач. Ще направим всичко възможно това да се случи. Знаехме, че опонентите ни са способни още преди първия мач. Те победиха не само Спортинг, но и други отбори, смятани за претенденти за турнира“, каза Боржеш на пресконференцията преди мача.