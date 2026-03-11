Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Томова и Каратанчева отказаха на Магдалена Малеева за "Били Джийн Кинг Къп"

  • 11 март 2026 | 12:46
  • 397
  • 0
Капитанът на България за "Били Джийн Кинг Къп" Магдалена Малеева обяви състава на женския национален отбор за предстоящото издание на надпреварата, което ще се проведе в Баня Лука, Босна и Херцеговина, между 6 и 12 април.

Българският тим ще бъде поставен под номер две във втора група на Евро-африканската зона на турнира. В нея поставен под номер едно е отборът на Австрия, а останалите участници включват този на домакините, Кипър, Египет, Финландия, Мароко, Република Северна Македония и Южна Африка.

Жребият за схемата на надпреварата е на 5 април - в деня преди началото на турнира в Баня Лука, а българският отбор ще започне подготовката си на 30 март с лагер.

Състав на България за „Били Джийн Кинг Къп“: Елизара Янева, Денислава Глушкова, Росица Денчева и Лидия Енчева.

Виктория Томова няма да участва за пореден път, а освен нея и Лиа Каратанчева също е отказала, защото се бори за първо класиране за квалификации в турнирите от „Големия шлем“.

„Разочарованието ми е голямо, наистина направихме всичко възможно. Това, че имат да защитават точки и турнири, за мен не е причина да не играят във „Фед Къп“ („Били Джийн Кинг Къп“). По това време няма други турнири, а това са едни страхотни мачове за тренировка. Лиа е страхотно момиче и си прекарахме много добре последните две години, въпреки че не се изкачихме. Не съм съгласна с решението им, но нямам избор, освен да го приема. Вики още дори в самото писмо каза, че няма желание, но тя последните години не е имала желание да играе, така че това не ни учуди“, каза Магдалена Малеева на пресконференция в София.

Съставите ще се борят за промоция в първа група на Евро-африканската зона, а надпреварата ще се проведе на открити кортове с настилка клей във втория по големина град в Босна и Херцеговина.

„Ние ще си заслужим изкачването, ако си спечелим мачовете. За съжаление последните две години не успяваме и винаги сме на ръба. Това желание да изградим един сплотен отбор много ми се искаше да се случи, работили сме за това. Всички се разбираме и сме добре, но по някакви причини няма да отидем с най-силния отбор“, добави бившата тенисистка.

В качеството си на втори поставен, отборът на България е сред кандидатите за изкачване в по-престижната първа група от следващото издание, въпреки че разполага с един от по-младите състави в състезанието.

„Нашите основни цели са да първо да изградим един млад отбор по примера, който взимаме от мъжкия национален отбор. Видяхме, че тази формула е успешна и ще заложим основно на нашите млади състезателки. Средната възраст е 20 години и шест месеца. Искаме да се опитаме максимално да сплотим отбора и да може той да бъде надграждан, за да се върнем отново в първа група, защото заслужаваме да сме там“, заяви помощник-треньорът на националния отбор за жени Михаил Атанасов.

