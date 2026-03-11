Томова и Каратанчева отказаха на Магдалена Малеева за "Били Джийн Кинг Къп"

Капитанът на България за "Били Джийн Кинг Къп" Магдалена Малеева обяви състава на женския национален отбор за предстоящото издание на надпреварата, което ще се проведе в Баня Лука, Босна и Херцеговина, между 6 и 12 април.

Българският тим ще бъде поставен под номер две във втора група на Евро-африканската зона на турнира. В нея поставен под номер едно е отборът на Австрия, а останалите участници включват този на домакините, Кипър, Египет, Финландия, Мароко, Република Северна Македония и Южна Африка.

Жребият за схемата на надпреварата е на 5 април - в деня преди началото на турнира в Баня Лука, а българският отбор ще започне подготовката си на 30 март с лагер.

Състав на България за „Били Джийн Кинг Къп“: Елизара Янева, Денислава Глушкова, Росица Денчева и Лидия Енчева.

Виктория Томова няма да участва за пореден път, а освен нея и Лиа Каратанчева също е отказала, защото се бори за първо класиране за квалификации в турнирите от „Големия шлем“.

„Разочарованието ми е голямо, наистина направихме всичко възможно. Това, че имат да защитават точки и турнири, за мен не е причина да не играят във „Фед Къп“ („Били Джийн Кинг Къп“). По това време няма други турнири, а това са едни страхотни мачове за тренировка. Лиа е страхотно момиче и си прекарахме много добре последните две години, въпреки че не се изкачихме. Не съм съгласна с решението им, но нямам избор, освен да го приема. Вики още дори в самото писмо каза, че няма желание, но тя последните години не е имала желание да играе, така че това не ни учуди“, каза Магдалена Малеева на пресконференция в София.

Съставите ще се борят за промоция в първа група на Евро-африканската зона, а надпреварата ще се проведе на открити кортове с настилка клей във втория по големина град в Босна и Херцеговина.

„Ние ще си заслужим изкачването, ако си спечелим мачовете. За съжаление последните две години не успяваме и винаги сме на ръба. Това желание да изградим един сплотен отбор много ми се искаше да се случи, работили сме за това. Всички се разбираме и сме добре, но по някакви причини няма да отидем с най-силния отбор“, добави бившата тенисистка.

В качеството си на втори поставен, отборът на България е сред кандидатите за изкачване в по-престижната първа група от следващото издание, въпреки че разполага с един от по-младите състави в състезанието.

„Нашите основни цели са да първо да изградим един млад отбор по примера, който взимаме от мъжкия национален отбор. Видяхме, че тази формула е успешна и ще заложим основно на нашите млади състезателки. Средната възраст е 20 години и шест месеца. Искаме да се опитаме максимално да сплотим отбора и да може той да бъде надграждан, за да се върнем отново в първа група, защото заслужаваме да сме там“, заяви помощник-треньорът на националния отбор за жени Михаил Атанасов.