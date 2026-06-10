Ник Кирьос се завърна на корта с победа в Щутгарт

Бившият номер 13 в света Ник Кирьос, който е преследван от контузии в последните месеци, заяви, че се „чувства добре“, след като постигна първа победа в АТП от март 2025-а насам на турнира по тенис на трева в германския град Щутгарт.

31-годишният австралиец изглеждаше във впечатляваща форма, демонстрирайки най-доброто от играта си, за да победи французина Корентен Муте с 6:3, 6:4 в първия кръг на подгряващата надпревара преди "Уимбълдън".

„Претърпях операция на китката, претърпях четири операции на коляното, така че наистина се боря, но в същото време вложих много работа и наистина се чувствам добре“, каза той в интервюто си на корта след мача.

Back like he never left 🙂‍↕️



Kyrgios records his first grass court win since Wimbledon 2022 with a 6-3 6-4 victory over Moutet!@boss__open | #BOSSOpen pic.twitter.com/nzhfkROGdE — Tennis TV (@TennisTV) June 9, 2026

„Честно казано, имаше толкова много моменти, в които си мислех: „Защо играя? Какво още трябва да направя?“ Гледам другите момчета и затова искам да играя, така че ще остана още малко. Доволен съм от начина, по който играх днес, доволен съм от начина, по който се чувствам . . . така че съм наистина щастлив да се завърна“, добави той.

Кирьос достигна финала на "Уимбълдън" през 2022-а, но оттогава се бори да достигне до оптимална форма, тъй като редицата контузии силно ограничиха времето му на корта.

Той изигра само един мач на сингъл през 2023-а, пропусна целия сезон 2024, имаше пет двубоя през 2025-а и беше играл само веднъж тази година преди Щутгарт. Вече без ранглиста, Кирьос ще срещне японския квалификант Шо Шимабукуро във втория кръг, като добро представяне би му осигурило евентуално "уайлд кард" за "Уимбълдън", когато те бъдат обявени през следващата седмица.

След като имаше такъв жесток късмет с контузии през последните няколко години, Кирьос не възнамерява да прави никакви прогнози за бъдещето.

„Толкова съм развълнуван, че се завърнах и че играя тенис на високо ниво. Уверен? Не знам дали това е думата, която все още чувствам. Очевидно е, че ще видя как ще се чувствам утре“, завърши австралиецът.

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