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Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на двойки в Загреб

  • 9 юни 2026 | 19:33
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Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на двойки в Загреб

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Загреб (Хърватия) с награден фонд от 100 хиляди долара.

19-годишната Денчева и Екатерина Казионова (Русия) победиха вторите поставени Джейда Даниел (САЩ) и Прартана Томбаре (Индия). с 6:7(5), 6:4, 10:8. Срещата продължи 2 часа и 7 минути.

Българката и рускинята изпуснаха аванс от 5:3 в първия сет, който беше решен в тайбрек. В него двете водеха с 4:3 точки, но загубиха четири от следващите пет разигравания.

Денчева и Казионова изостанаха с 0:2 във втората част, но направиха обрат за 4:2. След това допуснаха изравняване при 4:4, но спечелиха следващите два гейма и изравниха резултата в сетовете.

В шампионския тайбрек двете изостанаха с 2:5, но обърнаха резултата до 8:6 в своя полза. След това реализираха втория си мачбол и триумфираха с победата.

За място на полуфиналите Денчева и Казионова ще играят срещу победителките от двубоя между хърватките Мариана Дражич и Дора Мишкович и Миа Ристич (Сърбия) и Катерина Цигурова (Швейцария).

По-рано днес Денчева се класира и за втория кръг на сингъл. Българката победи убедително румънката Бриана Сабо с 6:3, 6:2, а следващата ѝ съперничка ще бъде победителката от двубоя между поставената под номер 1 Ребека Шрамкова (Словакия) и представителката на домакините Ива Приморач (Хърватия).

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