Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Три българки с победи на турнир по тенис в Сърбия

Три българки с победи на турнир по тенис в Сърбия

  • 9 юни 2026 | 20:30
  • 321
  • 0
Три българки с победи на турнир по тенис в Сърбия

Дария Великова се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд от 15 хиляди долара.

21-годишната българка победи убедително Катарина Куйович (Белгия) с 6:1, 6:3 за 83 минути игра.

Великова поведе с 3:0 в първия сет, а след нова серия от три поредни спечелени гейма затвори частта при 6:1. Във втория сет българката дръпна с 2:0, а след 4:3 спечели още два поредни гейма за крайното 6:3.

Във втория кръг тя ще се изправи срещу победителката от мача между квалификантката Ива Иванович (Швейцария) и номер 6 в схемата Аружан Сагандикова (Казахстан).

Алекса Каратанчева ще играе утре в първия кръг на сингъл срещу Стефания Пушкар (Швейцария).

В надпреварата на двойки българките Ралица Александрова и Анджелина Костова се класираха за четвъртфиналите. Двете победиха в първия кръг с 4:6, 6:2, 10:2 друга българка Александра Матева и нейната партньорка Кристина Ковган (Русия).

Алекса Каратанчева и Галена Кръстенова отпаднаха след оспорван двубой, загубен със 7:5, 2:6, 3:10 от Ема Гирадато (Италия) и Еухения Менендес (Испания).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Бивш полуфиналист на "Ролан Гарос" спря Нестеров в Италия

Бивш полуфиналист на "Ролан Гарос" спря Нестеров в Италия

  • 9 юни 2026 | 16:09
  • 606
  • 0
Кузманов отпадна в първи кръг в Братислава

Кузманов отпадна в първи кръг в Братислава

  • 9 юни 2026 | 15:21
  • 572
  • 1
Росица Денчева се класира за втория кръг на силен турнир в Загреб

Росица Денчева се класира за втория кръг на силен турнир в Загреб

  • 9 юни 2026 | 14:35
  • 741
  • 0
Александър Василев с убедителна победа на старта на "Чаланджър" в Италия

Александър Василев с убедителна победа на старта на "Чаланджър" в Италия

  • 9 юни 2026 | 14:27
  • 2314
  • 0
България ще домакинства Годишното общо събрание на Тенис Европа догодина

България ще домакинства Годишното общо събрание на Тенис Европа догодина

  • 9 юни 2026 | 08:33
  • 630
  • 0
Чилич отстрани Шаповалов на старта в Хертогенбош

Чилич отстрани Шаповалов на старта в Хертогенбош

  • 8 юни 2026 | 20:57
  • 716
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Волейболните национали тренират в Бразилия

Волейболните национали тренират в Бразилия

  • 9 юни 2026 | 20:22
  • 2463
  • 1
Официално: Реал М предложи 150 млн. евро за Алварес, Атлетико отговори какво очаква

Официално: Реал М предложи 150 млн. евро за Алварес, Атлетико отговори какво очаква

  • 9 юни 2026 | 20:40
  • 4513
  • 5
Спор във „Вабанк“: Кой ще вдигне световната купа на Мондиал 2026

Спор във „Вабанк“: Кой ще вдигне световната купа на Мондиал 2026

  • 9 юни 2026 | 18:56
  • 2688
  • 5
ММС на среща с ЦСКА заради "Армията", министърът: Инвеститорите са дали тройно повече пари

ММС на среща с ЦСКА заради "Армията", министърът: Инвеститорите са дали тройно повече пари

  • 9 юни 2026 | 10:57
  • 44691
  • 277
Левски пусна абонаментните карти, очакванията са за рекордни продажби

Левски пусна абонаментните карти, очакванията са за рекордни продажби

  • 9 юни 2026 | 12:04
  • 15714
  • 60
България обсъжда кандидатура за домакинство на Евро 2036?

България обсъжда кандидатура за домакинство на Евро 2036?

  • 9 юни 2026 | 15:13
  • 10854
  • 26