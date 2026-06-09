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  3. Георги Георгиев и Михаил Иванов достигнаха до четвъртфиналите на двойки в Сърбия

Георги Георгиев и Михаил Иванов достигнаха до четвъртфиналите на двойки в Сърбия

  • 9 юни 2026 | 20:54
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Георги Георгиев и Михаил Иванов достигнаха до четвъртфиналите на двойки в Сърбия

Георги Георгиев и Михаил Иванов се класираха за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей за мъже в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд от 15 хиляди долара.

19-годишният Георги Георгиев и Андреас Тимини (Кипър) победиха аржентинците Валентино Конте и Франсиско Томас Гешвинд с 6:2, 6:3.

21-годишният Михаил Иванов и Вардан Манукян (Русия) се наложиха с 6:1, 6:3 над други аржентинци - Валентин Гуаданьо и Франко Васкес.

Българите Джордж Лазаров и Радослав Шандъров ще играят утре срещу поставените под номер 1 Никола Йович (Сърбия) и Никита Маштаков (Украйна).

В надпреварата на сингъл Джордж Лазаров отпадна в първия кръг след загуба от Карлес Кордоба (Испания) с 6:7(2), 2:6.

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