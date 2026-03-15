  15 март 2026 | 14:10
Манол Занев: Разочарован съм, защото момчетата надграждат

Наставникът на Пирин (Благоевград) Манол Занев изрази разочарованието си след домакинското поражение с 0:1 от Вихрен.

“Имахме достатъчно ситуации за гол. На моменти не бяхме достатъчно настоятелни, не взимахме правилни решения, а и нямахме късмет. Разочарован съм, защото момчетата надграждат във всеки мач. Не толкова като резултати, а изпълняват нашите напътствия.

Заедно сме около месец, защото на подготовката всеки идваше в различен ден. Искаме да изградим разпознаваем стил, който да доминира. Това е нашата посока. Ще е много хубаво да побеждаваме, но преди всичко искаме да изградим отбор, който след това да печели точки с по-голяма лекота. Обществеността е зад нас", каза Занев след регионалното дерби.

