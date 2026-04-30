Скот Паркър вече не е мениджър на Бърнли

Ско Паркър напуска с незабавен ефект поста си на мениджър на Бърнли, обяви клубът. Според официалното съобщение раздялата между двете страни е по взаимно съгласие. Това се случва осем дни, след като отборът официално отпадна от Премиър лийг след загубата си от Манчестър Сити. Майк Джаксън, който досега бе асистент на Паркър, ще води Бърнли в оставащите четири мача до края на сезона. Първият от тях е утрешното гостуване на Лийдс.

Паркър замени Венсан Компани през лятото на 2024, след като Бърнли отново бе изпаднал от елита. Още в първия си сезон той върна отбора обратно във Висшата лига, като тимът остана непобеден в 31 мача и записа 30 чисти мрежи.

"Беше огромна привилегия да водя този велик клуб през последните две години. Наслаждавах се на всеки момент от нашето пътуване заедно, но чувствам, че сега е подходящият момент и двете страни да се насочат в различна посока.

С голяма гордост си спомням за постигнатото по време на моя престой в клуба, особено за незабравимия ни сезон за промоция през 2024/25. Беше истинска чест да водя този отбор във Висшата лига", заяви Паркър.

"Клубът би искал да изрази искрената си благодарност към Скот за неговия професионализъм, всеотдайност и принос. Той си тръгва с уважението и благодарността на всички, свързани с Футболен клуб Бърнли", добавиха от "Търф Моор".

A message from Scott Parker. — Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 30, 2026

Снимки: Gettyimages