  Sportal.bg
  2. Бърнли
  Скот Паркър вече не е мениджър на Бърнли

Скот Паркър вече не е мениджър на Бърнли

  • 30 апр 2026 | 12:33
Ско Паркър напуска с незабавен ефект поста си на мениджър на Бърнли, обяви клубът. Според официалното съобщение раздялата между двете страни е по взаимно съгласие. Това се случва осем дни, след като отборът официално отпадна от Премиър лийг след загубата си от Манчестър Сити. Майк Джаксън, който досега бе асистент на Паркър, ще води Бърнли в оставащите четири мача до края на сезона. Първият от тях е утрешното гостуване на Лийдс.

Паркър замени Венсан Компани през лятото на 2024, след като Бърнли отново бе изпаднал от елита. Още в първия си сезон той върна отбора обратно във Висшата лига, като тимът остана непобеден в 31 мача и записа 30 чисти мрежи.

"Беше огромна привилегия да водя този велик клуб през последните две години. Наслаждавах се на всеки момент от нашето пътуване заедно, но чувствам, че сега е подходящият момент и двете страни да се насочат в различна посока.

С голяма гордост си спомням за постигнатото по време на моя престой в клуба, особено за незабравимия ни сезон за промоция през 2024/25. Беше истинска чест да водя този отбор във Висшата лига", заяви Паркър.

"Клубът би искал да изрази искрената си благодарност към Скот за неговия професионализъм, всеотдайност и принос. Той си тръгва с уважението и благодарността на всички, свързани с Футболен клуб Бърнли", добавиха от "Търф Моор".

Още от Футбол свят

УЕФА и Конкакаф задълбочават сътрудничеството си с Меморандум за разбирателство

УЕФА и Конкакаф задълбочават сътрудничеството си с Меморандум за разбирателство

  • 30 апр 2026 | 06:30
  • 573
  • 0
Чеферин подписа меморандум с КАФ

Чеферин подписа меморандум с КАФ

  • 30 апр 2026 | 06:12
  • 522
  • 0
Пет срещи продължиха груповата фаза на Копа Судамерикана

Пет срещи продължиха груповата фаза на Копа Судамерикана

  • 30 апр 2026 | 05:59
  • 997
  • 0
Симеоне: Бяхме по-добри през второто полувреме

Симеоне: Бяхме по-добри през второто полувреме

  • 30 апр 2026 | 05:24
  • 5285
  • 4
Йоренте: Трябва да надградим

Йоренте: Трябва да надградим

  • 30 апр 2026 | 05:20
  • 1010
  • 0
Артета: Ние сме в страхотна позиция

Артета: Ние сме в страхотна позиция

  • 30 апр 2026 | 04:55
  • 3726
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски с интерес към хърватски защитник

Левски с интерес към хърватски защитник

  • 30 апр 2026 | 12:21
  • 3828
  • 14
Трима титуляри на ЦСКА "висят" за по два мача

Трима титуляри на ЦСКА "висят" за по два мача

  • 30 апр 2026 | 09:23
  • 8335
  • 13
Протоколен ли ще бъде реваншът на "Лаута"?

Протоколен ли ще бъде реваншът на "Лаута"?

  • 30 апр 2026 | 07:25
  • 7055
  • 18
Започват полуфиналите в Лига Европа

Започват полуфиналите в Лига Европа

  • 30 апр 2026 | 08:35
  • 3847
  • 0
Шампионите търсят успешен старт в плейофите, интересен сблъсък в Пловдив

Шампионите търсят успешен старт в плейофите, интересен сблъсък в Пловдив

  • 30 апр 2026 | 06:16
  • 6387
  • 2
„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – Левски с впечатляващ обрат срещу Лудогорец

„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – Левски с впечатляващ обрат срещу Лудогорец

  • 30 апр 2026 | 10:00
  • 2033
  • 0