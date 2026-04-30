Роналдо: Моят край наближава, нека се наслаждаваме на всеки мач

Суперзвездата на Ал-Насър Кристиано Роналдо призна, че краят на славната му футболна кариера наближава, но също така увери, че продължава да изпитва наслада във всеки мач. Това 41-годишният нападател заяви след вчерашната победа с 2:0 над Ал-Ахли, в която отбеляза своя 970-и гол.

Роналдо отново бележи, Ал-Насър все по-близо до титлата

“Краят на кариерата ми наближава, така че нека се наслаждаваме на всеки мач. Продължавам да играя не само за това поколение, но също така за предишното и следващото. Наслаждавам се на всеки ден, всеки мач и всяка година, макар и да наближавам края на кариерата ми. Такива са фактите. Моята кариера е брилянтна и искам да продължи да е такава. Все още изпитвам наслада и продължавам да бележа голове, но най-важното е да побеждаваме. Наистина искаме да спечелим първенството. Претенциите на Ал-Ахли? Виждам много лоши неща, като доста играчи се оплакват, говорят за съдиите, публикуват в социалните мрежи… Това не е целта на саудитското първенство. Трябва да престанем с всичко това, ако искаме да се съревноваваме с най-добрите европейски шампионати”, коментира Роналдо.

❤️‍🩹 Cristiano Ronaldo: “The end of my career is getting closer… let’s enjoy every game”.



“I keep playing not only for this generation, but also for the previous one and the one coming next. I enjoy it day by day, game by game, year by year, even as I get closer to the end of my… pic.twitter.com/q66daTag8Q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2026

По време на друго свое интервю след двубоя фенове на Ал-Ахли решиха да подразнят португалеца със скандирания, че техният отбор е спечелил Азиатската Шампионска лига в две поредни години. Бившата звезда на Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус прие това с усмивка, отговаряйки им, че самият той е петкратен първенец в по-престижната Шампионска лига, а именно тази в Европа.

كريستيانو رونالدو ردًا على أحد جماهير الأهلي بعد المباراة ⚠️



«أنا لدي 5 بطولات دوري أبطال.»#النصر_الأهلي | #استديو_ثمانية pic.twitter.com/7lt4RPP0VU — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) April 29, 2026

Противниковият защитник Мерих Демирал обаче също реши да се заяде с Ал-Насър, като публикува в социалните мрежи свои снимки как показва отличието си от азиатския клубен турнир, добавяйки следния коментар: “За първи път има медал от Шампионска лига на техния стадион”.

For the first time, there’s a Champions League medal in their stadium😅 pic.twitter.com/YACxvtQoun — Merih Demiral (@Merihdemiral) April 29, 2026

