Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Насър
Роналдо: Моят край наближава, нека се наслаждаваме на всеки мач

  • 30 апр 2026 | 14:14
  • 859
  • 1
Роналдо: Моят край наближава, нека се наслаждаваме на всеки мач

Суперзвездата на Ал-Насър Кристиано Роналдо призна, че краят на славната му футболна кариера наближава, но също така увери, че продължава да изпитва наслада във всеки мач. Това 41-годишният нападател заяви след вчерашната победа с 2:0 над Ал-Ахли, в която отбеляза своя 970-и гол.

“Краят на кариерата ми наближава, така че нека се наслаждаваме на всеки мач. Продължавам да играя не само за това поколение, но също така за предишното и следващото. Наслаждавам се на всеки ден, всеки мач и всяка година, макар и да наближавам края на кариерата ми. Такива са фактите. Моята кариера е брилянтна и искам да продължи да е такава. Все още изпитвам наслада и продължавам да бележа голове, но най-важното е да побеждаваме. Наистина искаме да спечелим първенството. Претенциите на Ал-Ахли? Виждам много лоши неща, като доста играчи се оплакват, говорят за съдиите, публикуват в социалните мрежи… Това не е целта на саудитското първенство. Трябва да престанем с всичко това, ако искаме да се съревноваваме с най-добрите европейски шампионати”, коментира Роналдо.

По време на друго свое интервю след двубоя фенове на Ал-Ахли решиха да подразнят португалеца със скандирания, че техният отбор е спечелил Азиатската Шампионска лига в две поредни години. Бившата звезда на Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус прие това с усмивка, отговаряйки им, че самият той е петкратен първенец в по-престижната Шампионска лига, а именно тази в Европа.

Противниковият защитник Мерих Демирал обаче също реши да се заяде с Ал-Насър, като публикува в социалните мрежи свои снимки как показва отличието си от азиатския клубен турнир, добавяйки следния коментар: “За първи път има медал от Шампионска лига на техния стадион”.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

